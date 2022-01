Marcello Pera chi è: dove e quando è nato, età, biografia, carriera politica, moglie, figli

Nel lungo e caotico elenco del toto-Quirinale nelle ultime ore è finito anche il nome dell’ex presidente del Senato Marcello Pera.

Dove e quando è nato, età e biografia di Marcello Pera

Nato a Lucca il 28 gennaio del 1943, Marcello Pera (78 anni), ex presidente del Senato, ha alla spalle una lunga carriera accademica. A fine anni ’80 e inizio anni ’90 è stato professore di Filosofia teoretica a Catania e poi professore ordinario di Filosofia della scienza all’Università di Pisa. A inizio anni ’90, dopo un passato socialista, entra nelle file di Forza Italia. Proprio con Forza Italia nel 1996 viene eletto al Senato. Nel 2001 viene di nuovo eletto senatore e poi presidente del Senato. Nel 2006 e nel 2008 viene rieletto con Forza Italia e poi con il Popolo delle Libertà.

Le opere

Marcello Pera è autore di numerose pubblicazioni scientifiche, molte delle quali tradotte anche in inglese, francese e tedesco. Tra i suoi contributi più rilevanti figurano studi sui problemi di metodologia della conoscenza e di questioni relative all’idea del progresso. Uno dei suoi saggi più famosi si intitola “Popper e la scienza su palafitte” (1981).

Moglie, figli e vita privata di Marcello Pera

Della vita privata di Marcello Pera non sappiamo nulla. Sappiamo che non ha figli e che è sposato. La riservatezza dell’ex presidente del Senato, in effetti, negli anni è diventata proverbiale.