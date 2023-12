Patto stabilità, Gasparri: Conte parla senza nemmeno avere capito i contenuti

Nel discorso del presidente del M5S Giuseppe Conte in Aula alla Camera, aspre critiche all’accordo per il Patto di Stabilità. Per Gasparri Conte parla senza avere capito i contenuti.

di Marilena D'Elia

Pubblicato il 24 Dicembre 2023 - 13:29