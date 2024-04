Pd-M5S, nuove prove di campo largo in una ventina di città. Ma con il caso Bari…

Pd-M5, ancora prove di campo largo. Obiettivo: distensione dopo le ultime, fragorose, turbolenze. Dem e Cinquestelle sono al lavoro per una terza candidatura a Bari dove le acque sono a dir poco agitate. Si fa il nome di Gianrico Carofiglio, 62 anni, scrittore, ex magistrato (a lungo pm) ed ex senatore dem indipendente. Mercoledì 10 aprile e stato arrestato Alfonso Pisicchio (e suo fratello Enzo), con l’accusa di corruzione e turbata libertà degli incanti. Alfonsino, assessore regionale, era un pilastro della precedente giunta Emiliano.

Secondo la Procura di Bari, Alfonso Pisicchio avrebbe utilizzato “la sua influenza politica, tramite il fratello Enzo, per una gestione clientelare del suo ruolo con favoritismi per ottenere ritorni in termini di consenso elettorale, mediante assunzioni nelle imprese favorite o avvantaggiate di persone che assicurano il voto e che avevano militato anche nel suo partito”. Enzo avrebbe agito “quale esecutore delle direttive del fratello e quale schermo per impedire di risalire al ruolo e al contributo di Alfonsino”. Le utilità contestate sono, tra le altre “pc, telefonini, mobilio per la casa, ingenti somme di denaro contante”. Un sistema di compravendita di voti, sempre secondo la Procura, che veniva utilizzato per le Regionali e in preparazione delle Comunali di Bari dell’8 e 9 giugno.

PONTIERI AL LAVORO A BARI – È cominciata la caccia ad una terza candidatura unitaria a sindaco e nuovo assessorato alla legalità nella giunta regionale di Michele Emiliano. Giuseppe Conte ha lasciato aperto uno spiraglio presentando la “svolta necessaria”, sentendosi evidentemente a un passo dall’incassare, politicamente, su tutta la linea, quantomeno in Regione dove i 4 consiglieri M5S non hanno intenzione di ritirarsi. A Bari l’ex governatore Nichi Vendola e il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni sono impegnati nel tentativo di ricomporre il quadro unitario del Centrosinistra in vista delle comunali.

PROVE DI CAMPO LARGO IN MOLTE CITTÀ – Pd e M5S stanno andando verso una intesa in molte città. Eccole: Verbania, Biella, Pavia, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì, Cesena, Prato, Urbino, Perugia, Ascoli Piceno, Pescara, Campobasso, Avellino, Lecce, Vibo Valentia, Sassari, Cagliari.

SPIRAGLIO ANCHE PER FIRENZE – A Firenze qualcosa si sta muovendo. Tutto da definire. Lo scenario della campagna elettorale è in fibrillazione. L’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti ha lasciato + Europa (di cui è stato presidente), per approdare alla corte di Calenda. Sarà il candidato di Azione nella circoscrizione nord-est alle europee.