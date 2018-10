RIACE – Il sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato arrestato con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione. I finanzieri del Gruppo di Locri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Locri, che dispone gli arresti domiciliari nei confronti del sindaco del comune calabrese e il divieto di dimora per la sua compagna, Tesfahun Lemlem, nell’ambito dell’operazione denominata “Xenia”.

Il sindaco di Riace, simbolo dell’accoglienza, è entrato spesso in polemica con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Ministro dell’interno che in giugno definì Lucano “uno zero”. E che ora sui social scrive: “Accidenti, chissà cosa diranno Saviano e tutti i buonisti che vorrebbero riempire l’Italia di immigrati! #Riace”.

In agosto Lucano per protestare contro i tagli e i ritardi nell’erogazione dei fondi del ministero destinati al Comune di Riace aveva iniziato uno sciopero della fame.

L’impegno di Lucano in favore dei migranti gli diede enorme notorietà anche a livello internazionale, tanto che nel 2016 la rivista americana “Fortune” lo inserì tra le 50 personalità più potenti nel mondo.

La misura cautelare – si legge in una nota riportata dalle agenzie di stampa – rappresenta l’epilogo di approfondite indagini, coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Locri, svolte in merito alla gestione dei finanziamenti erogati dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Reggio Calabria al Comune di Riace, per l’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo politico.