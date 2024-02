Ultimi sondaggi: Fratelli d’Italia sotto il 29%, gradimento Meloni stabile. Opposizioni non ne approfittano

A febbraio, secondo le rilevazioni contenute nell’Osservatorio Politico dell’Istituto di sondaggi Ixè, il governo Meloni può contare su un gradimento del 44 per cento, due punti in più dello scorso mese e sei punti in meno dello scorso anno nello stesso mese. Allo stesso tempo, il partito del presidente del Consiglio, sta perdendo qualcosa in termini di consenso.

Fratelli d’Italia è per distacco il primo partito, tuttavia è sceso per la prima volta in cinque mesi sotto la soglia del 29%. Stabile, sotto di 9 punti, il Pd. Quel che in termini di gradimento potenziale perde il governo di destra-centro non si trasferisce specularmente alle opposizioni. A dispetto di un 56% che non gradisce il governo Meloni, chi ha fiducia nelle opposizioni sta dentro la ristretta schiera del 28%.

Ecco i numeri dei sondaggi sui partiti espressi in percentuali con stima riferita a febbraio 2024, nel confronto con l’ultima rilevazione Ixè di gennaio 2024.