Biden e la guerra tra Israele e Hamas: cosa c’è dietro il cambio di linea Usa

Biden e la guerra tra Israele e Hamas: cosa c’è dietro il cambio di linea americano.

Negli ultimi giorni, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo team hanno cambiato nettamente tono sulla crisi tra Israele e Hamas. Sono passati da un sostegno incondizionato a Israele all’enfasi sulla necessità di proteggere i civili palestinesi a Gaza in vista di un incombente invasione di terra israeliana.

Biden non ha cambiato la sua convinzione di fondo, che Israele abbia il diritto e la responsabilità di difendersi a seguito dell’attacco dei militanti di Hamas del 7 ottobre che ha ucciso 1.400 persone nel sud di Israele.

Ma il rapido aumento del numero di vittime palestinesi, la difficoltà di liberare gli ostaggi detenuti da Hamas e la protesta sempre più forte delle nazioni arabe, degli alleati europei e di alcuni americani in patria, hanno spinto il team di Biden a sostenere una pausa umanitaria degli attacchi israeliani e a concentrarsi sulla fornitura di aiuti ai palestinesi, secondo quanto riferito da diverse fonti interne e esterne all’amministrazione.

Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che il cambiamento di tono si basa sui “fatti sul campo” a Gaza, con l’aggravarsi della crisi umanitaria, e sulle “conversazioni con i Paesi di tutto il mondo” del team di Biden.

L’amministrazione Usa non si aspettava che le vittime palestinesi aumentassero così rapidamente – ora più di 7.000 morti a Gaza, secondo i funzionari locali – o che la situazione umanitaria si deteriorasse così rapidamente, ha detto un funzionario statunitense a condizione di anonimato.

“Penso che il quadro sia chiaramente cambiato, senza sorpresa, in risposta al cambiamento delle circostanze e a quella che sembra essere una catastrofe ancora più grande se gli israeliani dovessero entrare a Gaza con una vasta operazione”, ha detto Aaron David Miller, esperto di Medio Oriente presso il Carnegie Endowment for International Peace.

Biden, 80 anni, si è trasformato di fronte a una difficile candidatura per la rielezione nel 2024, alle minacce di alcuni potenziali sostenitori di non votare per lui a causa del suo mancato sostegno ai palestinesi e all’avvertimento dell’ex presidente Barack Obama che le azioni di Israele potrebbero ritorcersi contro di lui.

Funzionari israeliani e i loro sostenitori statunitensi hanno espresso la preoccupazione che, più passa il tempo dalle atrocità commesse da Hamas il 7 ottobre, più l’attenzione del mondo si concentrerà sulla morte e sulla distruzione causate dall’assalto israeliano a Gaza.

Gli assistenti di Biden stanno esortando le loro controparti israeliane a prendersi più tempo per riflettere attentamente sulla loro strategia di uscita prima di un’invasione di terra su larga scala, ha detto una fonte statunitense.

In rari commenti su una crisi attiva di politica estera, Obama, predecessore democratico di Biden ed ex superiore, ha avvertito questa settimana che Israele, tagliando cibo e acqua a Gaza, potrebbe “indurire gli atteggiamenti palestinesi per generazioni”.

Quando i militanti di Hamas sono usciti da Gaza e hanno attaccato il sud di Israele il 7 ottobre, Biden ha offerto pieno sostegno a Israele, dicendo di aver riferito al Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu che “Israele ha il diritto di difendere se stesso e il suo popolo. Punto e basta”.

Non ha menzionato il popolo palestinese.

Rivolgendosi ai giornalisti prima di partire per il Medio Oriente l’11 ottobre, il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato che l’obiettivo principale del suo viaggio è una solida dimostrazione di solidarietà con Israele, compresa la fornitura di tutto l’equipaggiamento militare necessario per difendersi.

“Gli Stati Uniti sostengono Israele”, ha dichiarato Blinken. Non ha parlato di aiuti umanitari.

Durante i sei giorni di viaggio di Blinken, il bilancio delle vittime a Gaza è aumentato a causa degli attacchi aerei israeliani e sono cresciute le preoccupazioni per il cibo e l’acqua. Tutti i leader arabi incontrati da Blinken nella regione gli hanno chiesto di trovare urgentemente una soluzione al rapido deterioramento della situazione a Gaza.

Le proteste hanno ricordato i rischi di un’escalation durante qualsiasi assalto di terra, hanno detto i funzionari statunitensi, perché dimostrano come gli avversari di Israele potrebbero cercare di fare disinformazione per innescare disordini.

Il cambiamento ha fatto anche seguito all’appello del Segretario generale dell’ONU Antonio Guterres per la protezione dei civili e agli appelli sempre più disperati delle organizzazioni ONU per consentire l’invio di aiuti.

Gli Stati Uniti hanno rivisto la propria risoluzione alle Nazioni Unite, passando da un’enfasi sul diritto di Israele a difendersi a un invito a prendere tutte le misure, in particolare le pause umanitarie, per consentire l’accesso illimitato degli aiuti umanitari.

Le osservazioni fatte da Biden mercoledì sono in contrasto con quelle del 7 ottobre e mostrano una nuova direzione. “Israele deve fare tutto ciò che è in suo potere, per quanto difficile, per proteggere i civili innocenti”, ha dichiarato Biden in una conferenza stampa.

https://www.reuters.com/world/behind-bidens-shift-israel-hamas-war-gaza-deaths-international-pressure-2023-10-27/