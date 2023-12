“Netanyahu non vuole una soluzione a due Stati”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden ad un evento elettorale a Washington sottolineando che “Israele sta cominciando a perdere sostegno in tutto il mondo”.

Biden: “Netanyahu non vuole soluzione due Stati”

Il premier – ha aggiunto – “deve rafforzare e cambiare” il governo israeliano per trovare una soluzione a lungo termine al conflitto israelo-palestinese.

Il presidente americano Joe Biden ha fatto allusione alla complessa relazione che ha con il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlando a un ricevimento alla Casa Bianca per la festa ebraica di Hanukkah.

Biden ha ricordato la sua relazione decennale con Netanyahu. Il presidente Usa ha raccontato di aver fatto un’annotazione su una vecchia fotografia di loro due, usando un soprannome per il leader israeliano.

“Ci ho scritto sopra ‘Bibi, ti voglio bene ma non sono d’accordo con un accidenti di ciò che hai da dire’. E oggi è più o meno la stessa cosa”, ha detto Biden tra applausi sparsi di pubblico in gran parte ebraico, aggiungendo che Israele è in una “posizione difficile” e di aver avuto “divergenze con alcuni leader israeliani”.