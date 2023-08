Il 69% dei repubblicani o simpatizzanti repubblicani ritiene che la vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020 fosse illegittima.

Biden presidente illegittimo per due Repubblicani su tre

Lo rivela un sondaggio della Cnn nel giorno in cui Donald Trump comparirà in tribunale proprio per il suo ruolo nell’assalto a Capitol Hill e nel tentativo di ribaltare i risultati del voto. Il dato è in aumento rispetto al 63% all’inizio dell’anno.

Di questo 69%, il 39% ritiene che ci siano prove concrete che le elezioni siano state truccate, mentre il 30% ha soltanto il “sospetto”.

Washington blindata, spazzaneve per bloccare le strade

Intanto Washington si prepara all’arrivo di Donald Trump alle 16 ora locale, le 22 in Italia, con ingenti misure di sicurezza, soprattutto nell’area del tribunale.

Terza incriminazione per Trump

Transenne sono state piazzate sui marciapiedi di fronte alla corte federale dove l’ex presidente sarà, per la terza volta, formalmente arrestato prima di ascoltare le accuse a suo carico nell’ambito dell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

Le principali strade della capitale americana attorno al tribunale sono state chiuse con enormi spazzaneve, una misura anti-attacchi presa anche alla festa per l’indipendenza, il 4 luglio.