PECHINO – Il leader nordcoreano Kim Jong-un promette di “sostenere preparativi militari ad alto livello”. E’ uno dei messaggi nel discorso fatto a Pyongyang alla parata militare per i 70 anni della nascita delle forze armate. In base alle immagini non complete diffuse dalla Kctv, network statale, ha sfilato l’Hwasong-15, il missile intercontinentale (Icbm) testato due volte nel 2017. Kim non ha fatto riferimenti allo sviluppo dei piani nucleari, rivendicando lo status di “potenza militare globale” malgrado le “peggiori sanzioni”.

Una chiara sfida a Trump che infatti ha avuto l’idea di Trump di organizzare una grande parata militare a Washington. Idea presa di mira e criticata sui social. Si sprecano infatti i commenti che associano il presidente degli Stati Uniti non solo a Hitler, ma all’odiato dittatore nordcoreano Kim Jong-Un. “Onore al Caro Leader”, si legge tra i post su Twitter e Facebook con un chiaro riferimento al capo supremo del regime di Pyongyang, quello che il tycoon chiama sprezzante ‘little rocket man’, piccolo uomo-razzo. Poi ancora: “O Dio, vuole essere come Kim Jong-Un”. Ed ancora, “Visto che la gente non si e’ presentata al suo giuramento, Trump ne vuole rimettere uno in scena con le persone a cui può ordinare di presentarsi”.

Un altro post mostra la foto di un gigantesco gallo gonfiabile con le sembianze di Trump, come quello che ha fatto la sua comparsa tempo fa davanti alla Casa Bianca e la scritta, “Ultim’ora: il Pentagono svela la sua attrazione principale nella prossima parata militare in pompa magna”.