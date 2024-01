Gaza, Sudafrica alla Corte internazionale di giustizia (che Israele non riconosce): è genocidio dei palestinesi

Gaza. Il Sudafrica si è rivolto alla Corte internazionale di giustizia (ICJ) con un documento di 84 pagine in cui afferma che le azioni di Israele “hanno carattere genocida perché sono intese a provocare la distruzione di una parte sostanziale” dei palestinesi di Gaza.

Il Sudafrica chiede un’ordinanza urgente che dichiari che Israele ha violato i suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio del 1948 nella sua repressione contro il gruppo palestinese Hamas a Gaza.

Il caso di genocidio del Sud Africa contro Israele avvia una battaglia legale ad alto rischio presso la massima corte delle Nazioni Unite.

L’ICJ, a volte conosciuta come Corte Mondiale, è la sede delle Nazioni Unite per la risoluzione delle controversie tra Stati. Il ministero degli Esteri israeliano ha affermato che la causa è “priva di fondamento”.

Il caso probabilmente si trascinerà per anni. Non è stata fissata alcuna data per l’udienza. Al centro c’è la Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, redatta all’indomani della Seconda Guerra Mondiale e dell’Olocausto.

La convenzione definisce il genocidio come atti quali omicidi “commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”.

La denuncia del Sud Africa sostiene che Israele ha violato i suoi obblighi ai sensi del trattato, redatto all’indomani dell’Olocausto, che rende un crimine tentare di distruggere un popolo in tutto o in parte.

Il Sudafrica ha chiesto alla corte di emettere misure provvisorie, o a breve termine, che ordinino a Israele di fermare la sua campagna militare a Gaza, che secondo lui era “necessaria in questo caso per proteggere da ulteriori, gravi e irreparabili danni ai diritti del popolo palestinese”. “

Sebbene l’ICJ dell’Aia sia considerata la più alta corte delle Nazioni Unite, le sue sentenze vengono talvolta ignorate. Nel marzo 2022 il tribunale ha ordinato alla Russia di interrompere immediatamente la sua campagna militare in Ucraina.

In una prima risposta alla causa del Sud Africa, il Ministero degli Esteri israeliano ha accusato Hamas della sofferenza dei palestinesi nella Striscia di Gaza, usandoli come scudi umani e rubando loro gli aiuti umanitari, accuse che Hamas nega.

“Israele ha chiarito che i residenti della Striscia di Gaza non sono il nemico e sta facendo ogni sforzo per limitare i danni ai non coinvolti”, si legge nella dichiarazione del ministero.

La Palestina, la cui statualità è contestata ma è considerata dalla corte come avente lo status di “stato osservatore”, ha affermato di aver accolto favorevolmente la causa del Sud Africa.

“La Corte deve agire immediatamente per proteggere il popolo palestinese e chiedere a Israele, la potenza occupante, di fermare il suo assalto”, ha affermato in una nota il ministero degli Esteri palestinese.

In una dichiarazione del Dipartimento delle Relazioni Internazionali e della Cooperazione del Sud Africa (DIRCO), il governo ha affermato che la richiesta contro Israele è stata presentata venerdì.

“Israele, in particolare dal 7 ottobre 2023, non è riuscito a prevenire il genocidio e non è riuscito a perseguire l’incitamento diretto e pubblico al genocidio”, ha affermato DIRCO in una nota.

Il Sudafrica sostiene da decenni la causa palestinese per la creazione di uno Stato nei territori occupati da Israele, paragonando la difficile situazione dei palestinesi a quella della maggioranza nera in Sud Africa durante l’era repressiva dell’apartheid, un paragone che Israele nega con veemenza.

Un altro tribunale dell’Aia, la Corte penale internazionale (CPI), sta indagando separatamente sulle presunte atrocità commesse a Gaza e in Cisgiordania, ma non ha nominato alcun indagato. Israele non è membro della Corte penale internazionale e ne rifiuta la giurisdizione.