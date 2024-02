Il piano per evacuare un milione di civili ammassato a Rafah. Crimini di guerra Israele: Washington indaga

Famiglia palestinese in fuga da Rafah (Ansa)

Israele ha preparato un piano che prevede l’evacuazione dei civili lungo la costa di Gaza e l’ha presentato all’Egitto. Lo ha riferito il Wall Street Journal (Wsj) secondo cui il piano – in vista dell’annunciata operazione militare dell’esercito nel sud – individua 15 luoghi, con ognuno 25 mila tende, che vanno dalla punta sud di Gaza City fino a Moassi, a nord della città di Rafah.

Gli Stati Uniti stanno indagando su possibili crimini di guerra compiuti da Israele, nonostante pubblicamente sostengano il contrario. Lo riporta l’Huffington Post citando alcune fonti, secondo le quali da mesi l’amministrazione Biden sta valutando possibili violazioni delle leggi internazionali. Al Dipartimento di Stato, alcuni funzionari stanno indagando sulle azioni di Israele a Gaza che potrebbero rappresentare delle violazioni. Si valutano anche abusi dei diritti umani che potrebbero violare la legge americana.

Il piano per l’evacuazione dei civili di Rafah

A Rafah ci sono oltre un milione di palestinesi sfollati, a rischio di essere coinvolti nell’operazione militare. Secondo fonti egiziane, citate dal Wsj, Israele stima che i costi dei campi – con strutture mediche – siano a carico di Usa e Paesi arabi.

Sul fronte delle trattative, secondo quanto scrive il Times of Israel, Israele e Hamas hanno fatto “progressi” per un accordo che porti ad un cessate il fuoco di 6 settimane e alla liberazione degli ostaggi a Gaza. Il quotidiano cita due fonti con conoscenza diretta dei colloqui in corso al Cairo.

Secondo un esponente egiziano, i mediatori hanno raggiunto ciò che hanno descritto come un progresso “relativamente significativo” e che le parti ora si focalizzano sulla stesura di “una bozza finale” per un cessate il fuoco di 6 settimane con la garanzia di ulteriori negoziati per uno permanente. Una fonte occidentale, pur evocando cautela, ha sottolineato l’importanza della riunione di oggi.