Papa Francesco ha canonizzato la prima santa argentina: prima aveva incontrato il nuovo presidente argentino Javier Milei, che lo ha abbracciato con entusiasmo, con il Pontefice bloccato nella carrozzella. Papa Francesco ha canonizzato la prima santa della sua nativa Argentina, un evento che ha portato in Vaticano il suo ex feroce critico, il presidente argentino Javier Milei.

Francesco, riferisce Alvise Armellini per l’agenzia Reuters, ha presieduto nella Basilica di San Pietro la messa di canonizzazione di Maria Antonia de Paz y Figueroa (1730-1799), meglio conosciuta come “Mama Antula”, una laica consacrata del XVIII secolo che rinunciò alle ricchezze di famiglia per dedicarsi alla carità e agli esercizi spirituali dei gesuiti.

Milei ha avuto un posto in prima fila per la funzione e, al termine, ha scambiato alcune parole con il papa, mentre si stringevano la mano e si abbracciavano. Lunedì il presidente avrà un’udienza privata con Francesco. Lunedì a Roma il capo di Stato argentino incontrerà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Commenta l’Ansa: le critiche a senso unico, e persino gli insulti, dei mesi passati si sciolgono in una calorosa stretta di mano e in un abbraccio affettuoso, quasi fraterno. “E’ stato fortissimo, non ci posso credere”, commenta il presidente dell’Argentina Javier Milei al suo circolo intimo l’abbraccio fuori protocollo con papa Francesco nella Basilica di San Pietro prima della messa.

Il saluto di Bergoglio a Milei, per quanto previsto dall’agenda, non era affatto scontato nella sua estrema cordialità, segno che per il Pontefice argentino gli improperi ricevuti da Milei durante la campagna elettorale – “personaggio nefasto” con “un’affinità con i comunisti assassini”, addirittura “imbecille” e “rappresentante del Maligno in terra” – sono ormai cose del passato. Tra l’altro, il presidente “anarco-capitalista” e di estrema destra porta avanti in patria un durissimo piano di tagli alla spesa fortemente criticato dalle organizzazioni sociali. Milei incassa in questo modo un primo gesto del Pontefice in attesa dell’udienza privata di domani mattina e forse anche dell’annuncio di una visita in Argentina nel secondo semestre di quest’anno.

La cerimonia si è svolta mentre l’Argentina affronta la peggiore crisi economica degli ultimi decenni, con un’inflazione superiore al 200%, e il neo insediato Milei in difficoltà a seguito del rifiuto parlamentare di un importante pacchetto di riforme.