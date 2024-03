Trump confonde di nuovo Biden con Obama. In effetti sono così simili…

Joe Biden non è l’unico nella corsa alla Casa Bianca a commettere gaffe dovute, forse, all’età avanzata: per l’ennesima volta, infatti, il suo probabile rivale Donald Trump l’ha scambiato con Barack Obama. Strano direte voi. Uno bianco, uno di colore. Uno anziano, uno molto più giovane. Eppure Trump lo ha rifatto. “Vladimir Putin, si sa, ha così poco rispetto per Obama che sta iniziando a parlare di armi nucleari. Abbiamo uno stupido, uno stupido come presidente”, ha attaccato il tycoon durante un comizio a Richmond, in Virginia. Poi, rendendosi conto dell’errore, ha provato a sminuire sostenendo di averlo fatto apposta. “Ogni volta che dico il nostro presidente Barack Hussein Obama è perché molte persone dicono che sia lui a governare. Anche se io non la penso così”. Di recente l’ex presidente che compirà 78 anni e a giugno aveva sbagliato il nome della moglie Melania. Inoltre qualche tempo fa ha confuso la sua avversaria Nikki Haley con l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi.