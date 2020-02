Trump: tu nano massa di energia morta. Bloomberg: tu pagliaccio arricchito

ROMA – Trump a Bloomberg via tweet: Ehi, tu, mini Mike. Sei una massa di 162 centimetri di energia morta…Sì, proprio così: il presidente degli Stati Uniti si rivolge ad un suo possibile rivale in campagna elettorale dandogli pubblicamente del nano, sparando sulla sua statura e indicando il fatto che Bloomberg sia basso come elemento di giustificato disprezzo. Se omettete il mittente, se il tweet fosse di un adolescente ad un altro, allora sarebbe un caso di scuola di cyber bullismo. (Sia detto per inciso Bloomberg è di statura 1,76 ma, si sa, quando si lavora di demolizione via social non si sta lì a perder tempo con fastidi e impedimenti quali fatti e misure).

Bloomberg ex sindaco di New York, possibile candidato alla presidenza anti Trump, miliardario e imprenditore di successo, uomo pubblico, anche lui ultra settantenne come Trump, replica sempre via tweet. Replica da bullo a bullo, a bruttissimo muso: ehi, tu, pagliaccio. Guarda che ti conosco e la gente che ti conosce e frequenta sa che si un pagliaccio arricchito. Non li hai fatti tu i soldi, li hai trovati…

La politica italiana è quotidianamente e organicamente volgare. Volgare e insolente. Insolente e pervasa di bullismo. L’avversario va sempre non contraddetto ma denigrato. L’altro da sé va insultato, è la feccia dell’umanità, la rovina e il peggio del genere umano. La politica italiana è esibizione quotidiana di gesti e parole che sono quelle delle sfide tra litiganti per il traffico, le movenze studiate e messe in mostra sono quelle dei capo banda di quartiere. Campionesse di bullismo mediatico-politico (si fa per dire) sono le donne più o meno leader, più o meno immagine e sostanza dei rispettivi partiti.

Si poteva pensare fosse una modalità della vita pubblica parallela al declino di un paese e di una società civile che poco studiano e del poco o nulla sapere vanno orgogliosi. Invece no, non è solo roba italiana. Trump-Bloomberg si schifano reciprocamente in pubblico e dello schifarsi reciproco fanno la cifra della loro comunicazione elettorale.