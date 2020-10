Come annunciato in un tweet, Donald trump ha lasciato l’ospedale. Il presidente Usa è stato dimesso poco prima dell’una (ora italiana) il Walter Reed, dove era ricoverato dopo aver contratto il coronavirus.

Trump lascia l’ospedale militare alle porte di Washington dove era ricoverato dopo aver contratto il Covid indossando la mascherina.

Trump lascia l’ospedale, saluta e sale in auto per raggiungere il Marine One, l’elicottero presidenziale con il quale è tornato alla Casa Bianca.

Era stato lo stesso Trump ad annunciare con un tweet che avrebbe lasciato il Walter Reed Medical Center alle 18.30 (ora locale), dicendo: “Mi sento meglio di quanto mi sentissi 20 anni fa”.

In un successivo briefing, il medico personale del presidente, Sean Conley, aveva confermato le dimissioni spiegando: “Sebbene non sia completamente ancora fuori pericolo, io e il team abbia stabilito che tutte le valutazioni e, cosa più importante, il suo stato clinico autorizzano il ritorno a casa, dove sarà circondato da un’assistenza medica di livello mondiale 24 ore su 24”.

Il presidente difende il giro in Suv. Poi si toglie la mascherina

Trump difende il giro in Suv: “In veicolo sicuro per ringraziare sostenitori” .

Pochi minuti prima delle attese dimissioni un altro tweet: “Eroe invincibile, sopravvissuto non solo a ogni sporco trucco che i Democratici gli hanno lanciato, ma anche al virus cinese”.

“Mostrerà all’America che non dobbiamo più aver paura. Vinceremo in ogni caso!”, scrive il presidente Usa parlando di sé in terza persona.

E poi annuncia: tornerò presto a fare campagna elettorale.

Sceso dall’elicottero Marine One, Trump è entrato alla Casa Bianca dal balcone della camera blu e ha salutato con il pollice alzato dopo essersi tolto la mascherina.

Il gesto non è affatto piaciuto a diversi osservatori che hanno accusato il presidente di aver commesso l’ennesimo gesto di sfida, aggravato dal fatto che è tuttora positivo al coronavirus e quindi contagioso.

Consiglieri hanno provato a convincerlo a restare in ospedale

I consiglieri di Trump hanno cercato di convincere Trump a restare anche se ora si sente meglio, dicendogli che un suo eventuale nuovo peggioramento dopo le dimissioni sarebbe negativo non solo per la sua salute ma anche per la campagna elettorale.

“Uscite fuori non fatevi condizionare dal virus”

Trump, dalla Casa Bianca ha poi realizzato un video in cui ha esortato gli americani a non aver paura: “State attenti, siate prudenti, ma uscite fuori, non lasciate dominarvi dal virus, si può combattere” (fonte: Ansa, AdnKronos).