Usa, deficit di bilancio di 1.700 miliardi di dollari, l’economia cresce del 2%, l’Italia è in avanzo ma con l’ossessione dei tedesUsa, deficit di bilancio di 1.700 miliardi di dollari, l’economia cresce del 2%, l’Italia è in avanzo ma con l’ossessione dei tedeschi

Gli Stati Uniti chiudono l’anno fiscale con un deficit di bilancio vicino a 1.700 miliardi di dollari, in crescita del 23%. L’Italia è in avanzo sulle spese correnti e va sotto di 200 miliardi perché deve rimborsare i vecchi debiti. Ma in Usa non hanno l’ossessione dei tedeschi che incombe e la loro economia cresce del 2% nel 2023.

Il governo federale ha chiuso il suo anno fiscale a settembre con un deficit poco inferiore a 1.700 miliardi di dollari, ha annunciato venerdì il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Concludendo un anno in cui alcuni pensavano che il deficit potesse superare i 2 triliardi di dollari, gliUsa si sono ritrovati con uno squilibrio di 1.695 triliardi di dollari, in aumento di circa 320 miliardi di dollari, o del 23,2%, rispetto all’anno fiscale 2022.

L’enorme deficit si è verificato quando le entrate sono diminuite di 457 miliardi di dollari rispetto a un anno fa e le spese sono diminuite di soli 137 miliardi di dollari. Le spese per l’anno ammontano a 6.134 trilioni di dollari.

Il deficit di bilancio si aggiunge al debito totale degli Stati Uniti, che all’inizio di questa settimana ammontava a 33,6 trilioni di dollari. (Quello italiano è di 2,8 miliardi di euro).

Quel numero è aumentato di oltre 10 triliardi di dollari dal primo trimestre del 2020, quando la pandemia da Covid-19 colpì e spinse il governo a una spesa sfrenata volta a compensare il danno arrecato all’economia.

Delle spese governative dello scorso anno, circa 659 miliardi di dollari sono stati stanziati per gli interessi netti sul debito accumulato, rispetto ai 475 miliardi di dollari dell’anno fiscale 2022.

Il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen ha affermato che l’amministrazione è “impegnata ad affrontare le sfide relative alle nostre prospettive fiscali a lungo termine” e ha sottolineato l’esistenza di diverse misure che, secondo lei, ridurranno il deficit nel prossimo decennio.

“L’economia statunitense rimane resiliente nonostante i venti globali contrari”, ha affermato Yellen. “Le precedenti previsioni secondo cui gli Stati Uniti sarebbero caduti in recessione nel corso del 2023 non si sono avverate”.

Il finanziamento del debito è diventato significativamente più costoso nell’ultimo anno poiché la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse di riferimento nel tentativo di combattere l’inflazione. La banca centrale ha alzato il tasso di riferimento di 5,25 punti percentuali e i rendimenti dei titoli del Tesoro hanno risposto allo stesso modo. Il titolo del Tesoro Usa a 10 anni si avvicina ad un rendimento del 5%. Era inferiore all’1% fino al 2020.