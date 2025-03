La notizia del giorno è la proposta lanciata dal presidente Emmanuele Macron di estendere l’ombrello nucleare francese agli alleati continentali. La risposta di Vladimir Putin è stata immediata: “C’è ancora gente che vuole tornare ai tempi di Napoleone, dimenticando come è finita”. L’ombrello nucleare è un concetto di sicurezza strategica in base al quale una potenza nucleare garantisce la protezione di paesi alleati contro eventuali attacchi di armi atomiche.

Da spillare sempre in prima pagina anche la notizia del padre no vax assolto. L’uomo era accusato di aver allontanato i propri figli dalla madre vaccinata dicendo loro che “era diventata radioattiva”. Poi la storia con la cronaca dello studente di Verona dichiaratosi contrario ai valori della comunità Lgbt che si è rifiutato di salire su una scalinata arcobaleno dipinta un anno fa in una scuola su iniziativa degli studenti stessi.

E infine, perché no, i geni del giorno: gli studenti che si sono fatti dare i numeri per il Lotto da Chat Gpt e hanno vinto quasi 50mila euro.

