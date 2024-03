Droni, cani robot, intelligenza artificiale protagonisti nella guerra del futuro,

Droni, cani robot, intelligenza artificiale (AI) saranno protagonisti nella guerra del futuro. I cani robot sono l’ultima novità. Vengono dalla Cina come gran parte dei droni. I cani robot sono al confine della fantascienza, i droni sono realtà della guerra in Ucraina e delle azioni degli Houthi nel Mar Rosso.

Il cane roboti cinese può sparare come un professionista. I cinesi hanno scoperto che i cani robot possono sparare con una mitragliatrice con la precisione di un tiratore esperto, questo almeno durante i test. Il loro impiego potrebbe rivoluzionare il futuro della guerra, in particolare quando si combatte in un paesaggio urbano, scrive Stephen Chen da Pechino per il South China Morning Post.

La guerra in Ucraina è stata caratterizzata dal dispiegamento di droni su scala senza precedenti, con migliaia di veicoli aerei senza pilota (UAV, unmanned aerial vehicle, velivolo senza pilota) utilizzati per tracciare le forze nemiche, guidare l’artiglieria e bombardare bersagli. Reuters ha analizzato più di 50 video di attacchi di droni, ha raccolto ricerche e ha parlato con oltre una dozzina di produttori, soldati e funzionari su come la tecnologia sta trasformando la guerra. Ne riferiscono in un articolo a più mani, integrato da effetti grafici, Mariano Zafra, Max Hunder, Anurag Rao e Sudev Kiyada.

Cruciale, affermano, è un piccolo ed economico drone definito con la sigla FPV (First Person Vieew, “Vista in prima persona” tipologia di utilizzo di modelli radiocomandati, che non vengono pilotati in maniera tradizionale, ovvero guardando il modello, ma tramite schermi o visori da indossare). Esso si è rivelato una delle armi più potenti in questa guerra, dove gli aerei da guerra convenzionali sono relativamente rari a causa della densa concentrazione di sistemi antiaerei vicino al fronte.

Il costo totale dei componenti del drone, inclusa una testata esplosiva fissata con fascette per cavi, può essere di 500 dollari o meno. I droni FPV decollano da piattaforme improvvisate a diversi chilometri dalla linea del fronte. A seconda delle dimensioni, della batteria e del carico utile, l’autonomia varia da 5 km a 20 km o più.

Questi droni economici, da 500 dollari contro i milioni di un aereo da guerra, possono effettivamente distruggere costosi pezzi di artiglieria o carri armati del valore di milioni di dollari, mostrando il loro ruolo trasformativo nella guerra moderna.

I droni vengono utilizzati in guerra da decenni: aerei senza pilota e radiocomandati furono testati già durante la prima guerra mondiale. Ma la guerra in Ucraina ha visto un’esplosione nella portata del loro dispiegamento. Si sono trasformate da funzioni specializzate a diventare una delle armi più importanti e ampiamente utilizzate sul campo di battaglia.

Lo spiegamento di droni più piccoli, che era incoerente all’inizio della guerra, è ora diventato estremamente organizzato, con gli UAV ora integrati nella struttura delle forze armate ucraine. Quasi ogni brigata combattente dispone di una compagnia di droni d’assalto, mentre la maggior parte delle unità dispone di piccoli droni da ricognizione.

I droni da ricognizione sono disponibili in varie forme e dimensioni. Il più popolare è il DJI Mavic di fabbricazione cinese, un quadricottero utilizzato dai civili di tutto il mondo per filmare paesaggi o eventi come i matrimoni. Questi droni, che possono costare dai 1.500 ai 3.000 dollari ciascuno, vengono utilizzati dai soldati nelle trincee per sorvegliare il campo di battaglia.

Questi velivoli possono volare e vedere molto più lontano nel territorio nemico. Quando gli obiettivi vengono individuati, le loro coordinate vengono trasmesse ai comandanti tramite messaggeri sicuri e inserite in Kropyva, una mappa digitale contenente dati aggregati sugli obiettivi russi.

I droni non vengono utilizzati solo sul campo di battaglia: sia l’Ucraina che la Russia hanno colpito obiettivi a centinaia di chilometri di distanza dalla linea del fronte utilizzando UAV a lungo raggio.

L’uso diffuso di droni d’attacco a lungo raggio è iniziato nell’autunno del 2022, diversi mesi dall’inizio della guerra, quando la Russia ha acquistato centinaia di droni Shahed dall’Iran e ha iniziato a farli volare verso obiettivi ucraini. Si sono rivelati subito estremamente efficaci, costando anche meno dei missili di difesa aerea inizialmente utilizzati dall’Ucraina per abbatterli.

Lo Shahed segue un percorso pre-programmato. Quel viaggio includerà spesso quante più svolte e svolte possibili per confondere ed esaurire le difese aeree dell’Ucraina, che è una delle funzioni primarie dei droni per i russi.

Si stima che lo Shahed-136, il modello più comunemente utilizzato, costi 100.000 dollari o meno, e la Russia ha costruito le proprie strutture per produrlo. Allo stesso tempo, l’Ucraina ha sviluppato i j droni per colpire obiettivi all’interno della Russia come un modo per compensare la propria mancanza di missili a lungo raggio.

I sistemi di guerra elettronica (EW) si sono rivelati il ​​modo più efficace per fermare i droni. Entrambe le parti utilizzano sistemi EW per disturbare le frequenze radio in determinate aree. Quando il segnale di un drone viene disturbato, il pilota perde la capacità di controllare il velivolo o non può più vedere il segnale video, a seconda di quale frequenza è stata interrotta.

In risposta alle crescenti sfide poste dai sistemi EW, sia l’Ucraina che la Russia stanno gareggiando per sviluppare droni guidati dall’intelligenza artificiale. Questi droni identificano e agganciano i loro bersagli senza la necessità di comunicare con il pilota, rendendoli impermeabili ai segnali disturbati.

L’identificazione del bersaglio tramite intelligenza artificiale è già utilizzata da entrambe le parti in un piccolo numero di droni.

Già molti produttori, politici e piloti affermano di ritenere che i sistemi di intelligenza artificiale potrebbero essere il cuore della guerra dei droni in futuro. Alcuni prevedono che la protezione EW potrebbe diventare così ampiamente utilizzata da rendere inutilizzabili la maggior parte dei droni FPV convenzionali.