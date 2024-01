Bottiglia di plastica per acqua sconsigliata, preferiti acciaio inossidabile, ceramica e vetro,

La vostra bottiglia di plastica per acqua potrebbe farvi ammalare: due cose da controllare immediatamente: il giornale inglese Mirror lancia l’allarme.

Oggi abbiamo a disposizione una quantità variabile di contenitori per l’acqua, elemento quest’ultimo fondamentale per la salute di ogni individuo in quanto il corpo umano basa quasi tutte le sue funzioni su una corretta e continua assunzione di liquidi.

Gli esperti di Universal Drugstore sostengono però che il contenitore dell’acqua scelto può rivelarsi anche un nemico per la nostra salute e farci ammalare.

Da ricerche approfondite sappiamo ormai che l’uso prolungato di bottiglie di plastica può avere effetti negativi sulla nostra salute.

Il BPA, una sostanza chimica utilizzata in combinazione con altre sostanze chimiche per la produzione di alcune plastiche e resine insieme agli ftalati possono migrare dal contenitore di plastica alla bevanda con effetti altamente nocivi come alterazioni ormonali, possibili collegamenti con il diabete di tipo 2 e con malattie cardiache.

Gli studiosi consigliano quindi di optare per bottiglie d’acqua prive di BPA e realizzate con materiali di alta qualità come l’acciaio inossidabile, la ceramica e il vetro.

Scegliere e sanificare quotidianamente la bottiglia d’acqua riutilizzabile che si è scelta per evitare che batteri e funghi possano accumularsi con il tempo nel recipiente. Sanificazione e sostituzione delle guarnizioni e dei tappi quando necessario ed evitare di esporle a temperature estreme come la luce diretta del sole o il gelo.

Un esperto di Universal Drugstore ha affermato che le bottiglie d’acqua in vetro andrebbero sostituite ogni due o tre anni, quelle in plastica ogni anno per evitare la proliferazione dei batteri.

Le bottiglie in acciaio inossidabile possono essere sostituite solo quando mostrano segni di usura.

Sono anche fortemente consigliati gli accessori protettivi, come manicotti o custodie, appositamente studiati per fornire un ulteriore strato di protezione contro i danni. Alcune bottiglie d’acqua riutilizzabili sono dotate di rivestimenti antimicrobici che inibiscono la crescita di batteri e muffe e migliorano l’igiene.

Il dottor Jamie Winn, farmacista di Universal Drugstore, ha ricordato che scegliere una bottiglia d’acqua riutilizzabile è un passo semplice ma d’impatto per ridurre i rifiuti di plastica e per influire positivamente sulla salute. Optando per bottiglie d’acqua riutilizzabili di alta qualità e prive di BPA si riduce l’esposizione a tali sostanze chimiche. Investire in una bottiglia con un sistema di filtraggio può anche aiutare a filtrare le sostanze chimiche nocive, la sporcizia e i batteri, un altro passo positivo verso uno stile di vita più sano.

Un portavoce dell’NHS raccomanda di bere 6-8 bicchieri d’acqua al giorno. Iniziare a bere al mattino e continuare a farlo regolarmente durante la giornata. I liquidi necessari al nostro benessere possono includere anche latte a basso contenuto di grassi e/o bevande a basso contenuto di zucchero o senza zucchero come cordiali a basso contenuto di zucchero, tè e caffè.