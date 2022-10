Cancro al pancreas, ecco 5 segnali scioccanti di uno dei tumori più mortali al mondo, è il quinto più mortale

Cancro, ecco 5 segnali scioccanti di uno dei tumori più mortali che forse non conoscete. Il tumore al pancreas, è uno dei più difficile da individuare e, proprio per questo, uno dei più mortali.

È il quinto cancro più mortale, responsabile del 5,2% dei decessi per cancro. Ne viene diagnosticato un caso ogni ora. Quando si manifestano i sintomi e si riceve la diagnosi, il cancro tende ad essere in fase avanzata. La diagnosi precoce del cancro è uno dei modi più efficaci per migliorare le probabilità di sopravvivenza.

Solo otto persone su 100 possono essere sottoposte ad un intervento chirurgico per l’asportazione del pancreas che offre loro le migliori possibilità di guarigione.

Questa malattia, per esempio, ha tolto la vita all’attore Alan Rickman e ai cantanti Luciano Pavarotti e Aretha Franklin.

Il dottor Jiri Kubes, della struttura per il trattamento del cancro, il Proton Therapy Center, a Praga, nella Repubblica Ceca, ha rivelato al Sun alcuni sottili segni della malattia nelle fasi iniziali che possono far capire che qualcosa non va.

1. Perdita di appetito

Essa può accadere a causa della pressione esercitata da una cisti pancreatica o da un tumore sullo stomaco che provoca un blocco nel tratto digestivo.

2. Perdita di peso inspiegabile

La perdita di peso, in realtà, tende ad essere un sintomo comune a molti tumori poiché la malattia consuma l’energia del corpo.

3. Temperatura elevata

La febbre è un sintomo raro della malattia. Si verifica quando il tumore causa un’infezione.

4. Stanchezza

Il tumore al pancreas può causare stanchezza anche se gli esperti non hanno ancora capito bene come e perché ciò avvenga.

5. Ittero

“Si può anche notare un ingiallimento della pelle o degli occhi, noto come ittero, mentre urine più scure o feci più chiare possono essere un segnale di allarme”, ha spiegato l’esperto.

Questo perché il tumore del pancreas può bloccare la bile del fegato, provocando l’ittero.

Situato dietro lo stomaco, il pancreas ha le dimensioni di una mano e crea gli enzimi per scomporre zuccheri, grassi e amidi durante il processo di digestione.

“È importante notare che molti dei sintomi del cancro al pancreas possono essere causati anche da altre malattie meno gravi, quindi se si sospetta che ci sia qualcosa che non va è bene rivolgersi immediatamente al medico di famiglia”, ha aggiunto il dottor Jiri.

“Avere questi sintomi non significa necessariamente avere il cancro al pancreas ma la malattia è più curabile se individuata abbastanza precocemente, quindi è fondamentale essere attenti”.