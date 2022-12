Covid, nuova variante, evoluzione di Omicron, leggera ma resistente ai vaccini, crescono i casi in tutto il mondoCovid, nuova variante, evoluzione di Omicron, leggera ma resistente ai vaccini, crescono i casi in tutto il mondo

Covid, scoperta una nuova variante: definita BN.1, è “leggera ma resistente al vaccino”. Mentre i ricoveri ospedalieri aumentano ancora.

La scoperta viene dalla Gran Bretagna, dove la variante BN.1 si sta diffondendo rapidamente. Appena un mese fa era un caso su 100, adesso siamo ad un caso su 20 a livello nazionale. La nuova variante BN.1 potrebbe far raddoppiare i contagi ogni due settimane circa.

La sua rapida ascesa suggerisce che ha un vantaggio evolutivo rispetto agli altri ceppi in circolazione. Però, non ci sono prove che BN.1 o una delle nuove sottovarianti abbiano una maggiore probabilità di causare ricoveri o decessi.

Mentre in passato c’erano solo una o due varianti dominanti a livello globale, il Covid sembra ora essersi suddiviso in uno sciame di sottovarianti strettamente correlate. Tutte derivano dal ceppo Omicron che ha portato il numero di casi in tutto il mondo a livelli record e tutte contengono mutazioni simili.

Finora negli Stati Uniti sono stati rilevati solo 225 casi di BN.1, soprattutto in California, New York e Florida. Nel Regno Unito sono stati confermati 55 casi.

Da quando il ceppo è emerso a fine luglio, si è diffuso in 36 Paesi con 1.732 casi rilevati a livello nazionale, tra cui Regno Unito, Francia e India.

È probabile che i vaccini bivalenti siano efficaci contro questo ceppo come altri, nonostante gli studi abbiano suggerito che non sono migliori nel colpire BA.4 o BA.5, per i quali sono stati progettati, così come altre varianti.

È sotto monitoraggio anche il ceppo XBB, una fusione tra le varianti BJ.1 e BA.2.75, definito “il più resistente al vaccino di sempre”.

L’XBB, altro spin-off della variante Omicron, ha provocato un’impennata dei casi Covid a Singapore ma non è riuscito a prendere piede in altre nazioni.

Il sistema sanitario statunitense sta affrontando una “triplicemia” di Covid, influenza e RSV allo stesso tempo, con la ripresa delle minacce stagionali e l’allentamento delle misure di controllo del virus e sono state erette tende fuori dagli ospedali.

Gli esperti sostengono che il “gap immunitario” emerso durante le chiusure, il lavoro da casa e l’obbligo di indossare la mascherina abbia privato gli americani di un’importante esposizione ai germi che rafforza il loro sistema immunitario.