Una nuova antica malattia, la lebbra, minaccia gli Usa, il Paese più nuovo e avanzato del mondo.

Robert A. Schwartz, professore e capo di dermatologia alla Rutgers New Jersey Medical School lancia l’allarme. Questa secolare malattia tropicale trascurata, che è ancora presente in più di 120 paesi, rappresenta ora una sfida crescente in alcune parti del Nord America. Per chi è abituato a collegare la lebbra ai racconti evangelici o al massimo all’insulto dei tifosi verso una squadra concittadina rivale, la notizia è una doccia fredda.

La lebbra, spiega Schwartz a The Conversation, è causata da due batteri diversi ma simili: Mycobacterium leprae e Mycobacterium lepromatosis, quest’ultimo identificato appena nel 2008. La lebbra, nota anche come morbo di Hansen, è evitabile. La trasmissione tra le persone più vulnerabili della società, comprese le popolazioni migranti e povere, rimane un problema urgente.

La lebbra comincia a manifestarsi regolarmente in alcune parti degli Stati Uniti sudorientali. Più recentemente, la Florida ha registrato un aumento dell’incidenza della lebbra, responsabile di molti dei casi di nuova diagnosi negli Stati Uniti.

I fattori di rischio tradizionali includono l’esposizione a zoonosi e il fatto di aver vissuto di recente in paesi endemici per la lebbra. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Brasile, India e Indonesia hanno rilevato ciascuno più di 10.000 nuovi casi dal 2019, e più di una dozzina di paesi hanno segnalato tra 1.000 e 10.000 nuovi casi nello stesso periodo di tempo.

Le prove suggeriscono che la lebbra ha afflitto la civiltà almeno dal secondo millennio a.C. Da quel momento fino alla metà del XX secolo erano disponibili trattamenti limitati. Nel Medioevo la cura era a base di zenzero. I batteri potevano infiltrarsi nel corpo e causare deformità fisiche importanti come mani e piedi sfigurati. I casi avanzati di lebbra causano caratteristiche facciali simili a quelle di un leone negli esseri umani.

Anche molte malattie cutanee mutilanti e dolorose, come i tumori della pelle e le infezioni fungine profonde, venivano confuse dal grande pubblico con la lebbra.

La ricerca mostra che il contatto personale prolungato tramite goccioline respiratorie è la modalità principale di trasmissione, piuttosto che attraverso il normale contatto quotidiano come abbracciare, stringere la mano o sedersi vicino a una persona affetta da lebbra. Le persone affette da lebbra generalmente non trasmettono la malattia una volta iniziato il trattamento.

La lebbra colpisce principalmente la pelle e il sistema nervoso periferico, causando deformità fisiche e desensibilizzando la capacità di provare dolore sulla pelle colpita. Può iniziare con la perdita di sensibilità su chiazze biancastre di pelle o pelle arrossata. Man mano che i batteri si diffondono nella pelle, possono causare un ispessimento della pelle con o senza noduli. Se ciò si verifica sul viso di una persona, raramente può produrre un contorno facciale liscio e dall’aspetto attraente noto come lepra bonita o “bella lebbra”.

L’insorgenza dei sintomi può talvolta richiedere fino a 20 anni perché i batteri infettivi hanno un lungo periodo di incubazione e proliferano lentamente nel corpo umano. Quindi presumibilmente molte persone vengono infettate molto prima di sapere di esserlo.

Prosegue Schwartz. Gli sforzi mondiali per lo screening della lebbra si stanno intensificando grazie a organizzazioni come l’Ordine di San Lazzaro, originariamente fondato nell’XI secolo per combattere la lebbra, e l’Armauer Hansen Research Institute, che conduce ricerche immunologiche, epidemiologiche e traslazionali in Etiopia.

Inoltre, la tecnologia del vaccino per combattere la lebbra è in fase di sperimentazione clinica e potrebbe diventare disponibile nei prossimi anni. Negli studi condotti sugli armadilli a nove fasce, questo vaccino a base di proteine ha ritardato o ridotto il danno ai nervi della lebbra e ha tenuto a bada i batteri.

Se gli operatori sanitari, i ricercatori biomedici e i legislatori non intensificheranno notevolmente i loro sforzi per eliminare la lebbra in tutto il mondo, la malattia continuerà a diffondersi e potrebbe diventare un problema molto più serio in aree che sono state in gran parte libere dalla lebbra per decenni.