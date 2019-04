ROMA – Gmail di Google compie 15 anni e per festeggiare offre nuove funzioni ai suoi utenti. La prima è la possibilità di programmare l’invio delle mail, mentre la seconda è un aggiornamento di Smart Compose che permetterà di scrivere più velocemente.

A commentare il compleanno del servizio di posta elettronica è la stessa Google, che in un post scrive: “Il 1 aprile 2004 abbiamo lanciato Gmail, aveva la potenza della ricerca Google, offrendo 1 GB di spazio gratuito: quasi 100 volte quello che era disponibile in quel momento. Non c’è da stupirsi che il mondo pensasse fosse uno scherzo”.

Per festeggiare dunque un servizio che è tra i più usati, Google ha deciso di offrire ai suoi utenti nuove funzionalità, proprio come la possibilità di programmare le email a un orario o una data desiderata, magari più utili o meno inopportuna per chi le leggerà.

Inoltre grazie all’aggiornamento della funzione Smart Compose, che si basa sulla capacità predittiva dell’Intelligenza Artificiale e sull’apprendimento automatico o “machine learning”, sarà possibile comporre i messaggi in maniera più veloce. L’aggiornamento di Gmail è già disponibile sulla piattaforma Android in più lingue, mentre per iOS di Apple non è ancora stato rilasciato. Google in una nota ha spiegato: “Smart Compose ha consentito agli utenti di risparmiare oltre 1 miliardo di caratteri ogni settimana, sufficienti a riempire le pagine di mille copie del Signore degli Anelli”. (Ansa)