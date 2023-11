IA, in Cina hanno creato un chip in grado di eseguire compiti di intelligenza artificiale 3.000 volte più velocemente dell’A100 di Nvidia.

Il chip, annuncia il giornale di Hong Kong South China Morning Post, è basato sulla luce e può eseguire al momento solo compiti selezionati, come il riconoscimento delle immagini, ma può operare molto più velocemente dei prodotti attualmente in commercio.

La Cina sta cercando di recuperare il ritardo accumulato rispetto agli Stati Uniti nella corsa all’intelligenza artificiale, dopo che le è stato negato l’accesso ad alcune tecnologie chiave.

Secondo un nuovo studio, gli scienziati cinesi hanno prodotto un chip che è significativamente più veloce e più efficiente dal punto di vista energetico rispetto agli attuali chip di intelligenza artificiale ad alte prestazioni quando si tratta di eseguire alcuni compiti come il riconoscimento delle immagini e la guida autonoma.

Sebbene il nuovo chip non possa sostituire immediatamente quelli utilizzati in dispositivi come computer o smartphone, potrebbe presto essere utilizzato in dispositivi indossabili, auto elettriche o smart factory e contribuire ad aumentare la competitività della Cina nell’applicazione di massa dell’intelligenza artificiale, scrivono i ricercatori in un articolo pubblicato sulla rivista Nature.

Il Paese sta cercando di recuperare terreno nella corsa all’intelligenza artificiale con gli Stati Uniti dopo che Washington ha introdotto una serie di limitazioni all’accesso della Cina alla tecnologia, compresi i chip avanzati.

Il nuovo chip – noto come All-Analogue Chip Combining Electronics and Light (ACCEL) – è basato sulla luce e utilizza i fotoni, un tipo di particella elementare, per il calcolo e la trasmissione delle informazioni, al fine di ottenere una velocità di calcolo superiore.