Donne d’Impresa: la storia di un’azienda sostenibile da sempre con Maria Concetta Glorioso.

Una siciliana doc Maria Concetta, con tutte le carte in regola per essere

un’imprenditrice da sempre impegnata nel sociale e nella sua azienda

che da oltre 50 anni è leader nel settore agroalimentare.

Una famigliona la sua. Lavorano tutti in azienda con lei, grande team familiare che opera già da due

generazioni e che ha fatto scuola di imprenditoria d’eccellenza in Sicilia.

Maria Concetta Glorioso è esperta in bilanci, business plan, gestione

delle risorse umane, marketing, gestione contabile e fiscale, gestione finanziaria e

tesoreria.

L’azienda Glorioso dagli anni ’70, è da sempre specializzata nella produzione

di carni: fra i suoi prodotti di eccellenza la razza pregiata come la Limousine, la Blonde

d’Aquitaine e Charolaise.

Non tutti sanno – dato che oggi è tanto di moda parlare di prodotti senza glutine – che la Glorioso da oltre vent’anni li produce, con una linea interamente dedicata ai celiaci; tant’è vero che la distribuzione dei prodotti è arrivata anche al canale farmaceutico e nei negozi specializzati di tutta Italia.

Laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Catania, Maria Concetta Glorioso, però, fin da ragazza ha dimostrato una grande attenzione anche ai problemi sociali. Non a caso –

infatti – la sua azienda è impegnata in diverse iniziative no profit, come l’albergo etico

a Modica – “la casa di Toti” – che è una Comunità Residenziale per disabili e albergo

solidale.

Non solo, perché la Glorioso da tempo segue anche una Fondazione

FON.CA. NE.SA onlus, a favore della ricerca medica e dei giovani ricercatori che

sostiene con borse di studio. Non ultimo va ricordato anche l’impegno per “Corri

Catania”: tutti a correre per la tradizionale e seguitissima gara di solidarietà aperta a

tutti per la raccolta di fondi che promuove l’acquisto di attrezzature e servizi per i più

bisognosi. Quest’anno, per esempio, è stata donata alla Croce Rossa Italiana, un’auto

attrezzata per fornire assistenza alle persone fragili ed ai soggetti maggiormente

vulnerabili.

Da sempre Maria Concetta Glorioso crede nell’Associazionismo, in particolare quello delle

donne, tant’è vero che è iscritta alla Fidapa e dal 1995 anche ad Aidda. È orgogliosa

della sua appartenenza ad entrambe le Associazioni, perché crede prima di tutto

nell’amicizia e nella solidarietà fra le donne.

Una signora che non gioca “alle signore”

perché sempre presente e attiva in azienda. Oltretutto, è sempre ancora e lei che si

occupa della parte finanziaria perché nonostante l’aspetto mite, nasconde, però, un carattere di ferro e dei grandi valori di cui è portatrice instancabile. Davvero una brava

professionista, esperta nel settore. Un made in Italy quello di Glorioso di comprovata

eccellenza nel settore alimentare.

Per conoscerla meglio e di più, le abbiamo chiesto.

Oggi è di moda mangiare vegetariano e ridurre comunque il consumo delle

carni. Quali diete strategiche avete suggerito al mercato, oltre alla carne

senza glutine?

Per il nostro settore oggi non è semplice lavorare, il nostro prodotto è stato quasi

demonizzato sia dal mondo medico che da mode che definirei persino “fanatiche”. La

salute del consumatore è stata sempre il nostro primo obiettivo, e per contrastare

questa moda anti carne, stiamo cercando di fare una corretta informazione sulle

qualità nobili della carne ed in questo ci viene in aiuto anche la dieta mediterranea

promossa dall’Istituto Nazionale della Salute, ed adottata ormai da tutti Paesi del

mondo, promossa anche come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Sicuramente gli eccessi fanno male, ma non solo per la carne come per i dolci, i

cereali, l’alcool e comunque tutto quello in cui si eccede. Sostituire le proteine della

carne con cibi equivalenti sicuramente porterà a delle malattie forse ancora peggiori di

quelle auspicate per la carne, ma una cosa è certa le proteine nobili le fornisce

unicamente la carne rossa.

A prescindere da queste mode, da sempre, abbiamo

anticipato il mercato, fin dagli anni 80’ abbiamo intuito che nella società moderna i

consumi stavano cambiando come stava cambiando l’organizzazione delle strutture di

vendita. Con l’ingresso dei Supermercati prima e poi la GDO e l’istituzione del libero

servizio, l’azienda si è evoluta e dal mercato tradizionale è passata alla trasformazione

della carne offrendo prodotti di terza, quarta e quinta gamma confezionati in atm.

molto apprezzati dalle donne lavoratrici.

Un’altra strategia è stata ed è, la nostra attenzione al prodotto sano, genuino e che

rispetti anche l’ambiente. Per questo ci serviamo di allevamenti che rispettano il

benessere animale e certificati.

Fare l’imprenditrice in Sicilia, da donna è un punto a favore o è soprattutto

una grande fatica? Che ne dice della “parità di genere” di cui oggi si

intravede anche una legge attuativa?

La legge ci garantisce la parità di genere ma ancora siamo molto lontano ma spesso

questo accade perché tra noi donne dovremmo essere più solidali, fare rete, fare

sinergia e nella realtà ciò non succede. Spesso anche per essere madri, figlie e mogli

dobbiamo accontentarci di lavori meno apicali che ci consentano di gestire meglio i

nostri rapporti familiari. Chi arriva a certi livelli è anche vero che ha dovuto rinunciare

a tanto.

Il “senza glutine”, così importante per molti che soffrono di intolleranze ed

allergie è una parte fondamentale dell’alimentazione. Molti però ne hanno

fatto una moda e un business. Per voi, invece, questo sembra essere una

vera mission. È vero?

Si per noi è una mission nata da esigenze personali, solo chi vive questo problema

può capire che significa mangiare senza glutine. Fino a 20anni fa i celiaci erano

discriminati dall’alimentazione, non si potevano permettere di entrare in un bar o

andare al ristorante come tutte le altre persone. Oggi possiamo dire, anche al

contributo della nostra azienda, è stato affrontato questo problema e molte altre

aziende hanno seguito il nostro esempio.

Ma mi sento di dire di stare molto attenti,

negli ultimi anni molte aziende si sono improvvisate con la produzione senza glutine

non garantendo sempre la sicurezza del prodotto. Da figlia e zia di celiaci starei molto

attenta dove comprare e soprattutto non mi fiderei dei laboratori misti (con e senza

glutine) dove il problema della contaminazione è difficile da gestire.

Come già detto siete una famigliona che, grazie al proprio lavoro, ha

ottenuto grandi risultati. Quale il futuro di Glorioso in previsione di un

naturale cambio generazionale?

Siamo alla seconda generazione, ancora a noi ci aspettano un po' di anni, i nostri figli

sono giovani e vogliono fare esperienze al di fuori dell’Azienda ed io ritengo che sia

giusto anche perché fare impresa non è una passeggiata, loro hanno vissuto la parte

più bella e magari danno tante cose per scontate ma non è così, quindi fare un po’ di gavetta “sotto padrone“ non gli farà male e se voglio essere loro la terza generazione

lo devono fare con coscienza e non perché sono obbligati.

Con la Vs. Azienda sostenete tante iniziative no profit. Come è nata la sua

passione per “il sociale”?

Ritengo che l’azienda abbia un valore sociale e sul territorio dove opera deve essere

presente anche per iniziative no profit, deve contribuire non solo a dare posti di lavoro

ma anche a fare cultura, a rimuovere ostali sociali, a favorire l’inclusione di quei

soggetti più sfortunati di noi.