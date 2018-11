ROMA – E’ una delle stelle più vecchie mai scoperte dagli scienziati: 2MASS J18082002-5104378 B è nata 13,5 miliardi di anni fa, agli albori dell’universo.

La stella è a basso contenuto di metalli e ha una massa pari a circa il 14% di quella solare. “Prima d’ora non avevamo mai scoperto una stella con bassa massa, fatta di pochi grammi di metalli. Ciò significa che le prime stelle dell’universo non dovevano essere tutte stelle massicce”, ha detto a ScienceAlert l’astrofisico Andrew Casey della Monash University in Australia.

Gli esperti ritengono che la scoperta dimostri che queste potrebbero in teoria vivere per trilioni di anni e ciò, inoltre, costringe gli astronomi a rivedere la teoria secondo cui le vecchie stelle siano tutte enormi, scrive il Daily Mail.

“Queste piccole e antiche potrebbero essersi formate da piccolissime quantità di metalli, il che significa che alcune formatesi subito dopo il Big Bang potrebbero ancora esistere”, anche se aggiunge è “come cercare un ago in un pagliaio”.

Casey ritiene che la scoperta potrebbe aiutare a capire meglio come si sono formati i primi corpi celesti. La storia della vecchissima stella verrà pubblicata su Astrophysical Journal.