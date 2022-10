Cosa c'è dopo la morte? Un uomo racconta: ''Sono morto per 90 minuti. Questo è quello che ho visto''

Cosa c’è dopo la morte? Un uomo di Victoria dice di essere resuscitato e ha raccontato ciò che ha visto durante la sua esperienza di pre-morte. Ciò che succede quando moriamo è uno dei più grandi misteri della vita. Un uomo che conosce l’argomento meglio di molti altri è Alistair Blake che è passato dall’altra parte e poi è tornato. Tre anni fa Alistair è andato in arresto cardiaco durante il sonno. “Tecnicamente sono morto per 90 minuti” ha raccontato al podcast I’ve Got News For You di news.com.au.

La storia di Alistair Blake

Era stata una giornata relativamente normale per Alistair che ha una storia di malattie cardiache in famiglia. Aveva percorso 45 Km in bicicletta e trascorso del tempo con Melinda – sua moglie da 35 anni – prima di andare a letto.

Ma alle 3:10 del mattino Melinda si è svegliò e scoprì che Alistair stava avendo un malore. “Ha il sonno leggero e si è svegliata mentre gorgogliavo”, ha detto Alistair. “Ha afferrato il telefono e composto il numero 000 per contattare l’ambulanza che le ha detto di togliermi dal letto per poter effettuare la rianimazione cardiopolmonare”.

“Mi ha effettuato la rianimazione per 20 minuti – poi sono arrivati i paramedici. Mi hanno fatto la rianimazione cardiopolmonare ed hanno usato il defibrillatore. A quanto pare, più di 10-12 volte”. Non si metteva bene per Alistair e la polizia portò Melinda in un’altra stanza e le disse che era improbabile che il marito sopravvivesse. Per 90 minuti i paramedici hanno lottato per far ripartire il cuore di Alistair e proprio quando stavano per fermarsi, hanno miracolosamente ritrovato il battito.

Il risveglio dell’uomo

Quasi una settimana dopo Alistair si è risvegliato al Frankston Hospital e sorprendentemente non c’erano segni di lesioni cerebrali. Di conseguenza, il suo team medico l’ha rinominato “Lazzaro” – l’uomo risuscitato dalla morte. Alistair ha detto ad I’ve Got News For You che non ricorda molto del malore e del tempo trascorso in ospedale. “Ricordo di essere andato a letto sabato sera – e la prossima cosa che ricordo è di essermi svegliato giovedì mattina su una barella mentre passavo dalla terapia intensiva alla terapia intensiva cardiologica”, ha detto. “Il cervello umano ha completamente rimosso ciò che è accaduto nel frattempo”. “Molte persone mi chiedono se abbia visto qualcosa e no, non ho visto niente” ha detto. “Niente luci bianche, nulla di simile”.

Alistair è una delle tante persone che hanno raccontato le loro esperienze di pre-morte. E anche se lui non ha visto qualcosa dall’altra parte, molte altre persone lo hanno fatto. Jessie Sawyer dagli USA ha raccontato ad Inside Edition di aver visto il suo defunto migliore amico quando ha avuto un’esperienza di pre-morte. “Ho visto qualcuno aspettarmi in lontananza… Anthony era morto due anni prima e allora ho capito che si trattava di me, che non era una riunione gioiosa ma che stava succedendo qualcosa di serio”, ha raccontato. “Dietro ad Anthony, alla mia destra, ha iniziato ad apparire la luce – ed in quel momento ho capito che si trattava della morte. Questa era la mia morte ed

Anthony era lì per riportarmi a casa”.

Cosa c’è dopo la morte? Altri casi

Un’altra donna, Cynthia Busch, ha raccontato ad Oprah di aver visto la sua defunta nonna quando ha vissuto la sua esperienza di pre-morte. “Ho visto un lungo corridoio, una luce bianca e brillante e molte nuvole, e poi all’improvviso ho visto mia nonna e mi sono spaventata”, ha ricordato Cynthia. “Ho pensato: “Devo essere morta! Come avrei potuto vederla altrimenti … continuava a dirmi di tornare indietro”. Un uomo che ha vissuto un’esperienza simile a quella di Alistair è stato il defunto Kerry Packer. L’ex proprietario di Channel 9 è morto per 8 minuti dopo un attacco di cuore nel 1990. “Sono stato nell’aldilà figliolo e lasciati dire una cosa, non c’è un c***o di niente lì”, disse notoriamente Packer.

Gli esperti ritengono che la ragione per cui le persone che hanno vissuto esperienze di pre-morte vedono cose diverse sia semplicemente conseguenza di come il cervello reagisce quando viene interrotto l’apporto di ossigeno. Patrick Steele, consulente in cure palliative del Palliative Care South East ha spiegato a I’ve Got News For You le ragioni scientifiche e spirituali alla base della misteriosa luce bianca. “Dal punto di vista spirituale alcune persone credono che la luce bianca sia uno sguardo nell’aldilà o un segno che la coscienza stia lasciando il cervello”, ha detto. “Dal punto di vista di uno psicologo c’è chi dice che sia più un meccanismo di difesa o chi un flashback di ricordi precedenti”.

“Dal punto di vista medico – ed è quello a cui credo di più – è che si tratti più che altro di un cambiamento nel funzionamento del nostro corpo, in particolare del cervello”. “Il cervello, come è noto, ha bisogno di molto ossigeno e sangue per svolgere efficacemente il proprio lavoro. Quando l’ossigenazione viene interrotta, il cervello non agisce normalmente”, ha detto. Mr Steele ha paragonato la luce intensa all’esperienza che molte persone provano quando svengono.

“Il cambiamento dell’afflusso di sangue che avviene nel cervello a causa della bassa pressione sanguigna provoca una sorta di visione a tunnel per cui il buio arriva dall’esterno prima di svenire”, ha detto. “Per me questa (luce bianca) è una versione più esagerata dello svenimento”. Per conoscere la storia completa, ascolta il podcast I’ve Got News For You di news.com.au.