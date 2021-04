Maria Chiara Carrozza, chi è il nuovo presidente del Cnr: prima donna presidente, ex ministro, vita privata (Foto d’archivio Ansa)

Maria Chiara Carrozza è il nuovo presidente del Cnr. Si tratta della prima donna a ricoprire questo incarico. Molti ricorderanno la Carrozza quando fu ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca nel 2013 dell’allora governo Letta.

Maria Chaira Carrozza nuovo presidente del Cnr: la carriera accademica

Maria Chiara Carrozza ha una solida esperienza nel settore delle tecnologie più avanzate maturata presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Che nel 2017 l’ha portata nella rosa internazionale delle 25 donne della robotica.

Con questo bagaglio Maria Chiara Carrozza, 56 anni, si prepara ad assumere la presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), prima donna nella storia del principale ente di ricerca italiano a rivestire questo ruolo.

Maria Chiara Carrozza: età, studi e incarichi

Nata a Pisa il 16 settembre 1965. Carrozza si è laureata in Fisica nell’Università della sua città e poi ha conseguito il dottorato in Ingegneria alla Scuola Superiore Sant’Anna. Dove oggi è professore ordinario di Bioingegneria Industriale. Dirige e conduce ricerche nei settori della Biorobotica, della Biomeccatronica e della neuro-ingegneria della riabilitazione di cui è uno dei principali esponenti.

Ha ricoperto incarichi scientifici e gestionali di livello nazionale e internazionale. È stata anche la più giovane rettrice italiana, sempre presso la Scuola Superiore Sant’Anna. Autrice di numerose pubblicazioni e brevetti, responsabile di progetti europei, cofondatrice di spin off accademici, presidente di società scientifiche e di panel di esperti.

Ha insegnato e condotto ricerche in centri e università in Italia, Europa, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Cina. E’ inoltre componente del Consiglio di Amministrazione di Piaggio SpA e direttore scientifico dell’IRCSS Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus.

Maria Chiara Carrozzza vita privata: marito e figli

Non si sa molto della vita privata di Maria Chiara Carrozza, se non che ha due figli. Averli accuditi quando erano molto piccoli non le ha comunque impedito di riuscire ad affermarsi professionalmente, anche su palcoscenici internazionali.