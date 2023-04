Allarme Verisure: come funziona e informazioni

Nel mondo di oggi, proteggere la propria casa o la propria azienda non è mai stato così importante. Con i numerosi sistemi di allarme disponibili sul mercato, può essere difficile scegliere quello giusto. L’allarme Verisure si distingue dalla concorrenza per la sua tecnologia avanzata, la connessione alla Centrale Operativa H24 e oltre 30 anni di esperienza dell’azienda con 4,7 milioni di clienti in 17 Paesi. In questo articolo esploreremo le caratteristiche dell’allarme Verisure e vi guideremo nel suo funzionamento, in modo che possiate prendere una decisione informata.

Caratteristiche dell’allarme Verisure

Tecnologia wireless

L’allarme Verisure è interamente wireless, non richiede lavori di muratura durante l’installazione e non si collega a una rete elettrica o telefonica. Ogni dispositivo utilizza batterie a lunga durata e comunica con altri dispositivi e con la centrale di allarme tramite una rete Wi-Fi. Una scheda SIM GSM 4G integrata è inclusa nell’unità per una connettività continua.

Inibizione antisegnale

Dotato di una rete di inibizione del segnale, l’allarme Verisure contrasta efficacemente i disturbatori a banda ultra stretta (UNB) per garantire un funzionamento ininterrotto.

Monitoraggio 24/7/365

L’allarme Verisure si collega alla Centrale Operativa Verisure Italia H24/365, che risponde a ogni allarme e SOS in meno di 60 secondi. La Centrale verifica ogni evento tramite foto e audio, filtrando il 99,9% dei falsi allarmi e intervenendo in caso di reale intrusione o emergenza. A seconda dell’emergenza identificata, le guardie giurate della Centrale Operativa Verisure avviseranno la polizia, l’ambulanza o i vigili del fuoco, invieranno le guardie giurate locali nella proprietà e attiveranno il rilevatore di fumo ZeroVision per fermare il ladro entro 45 secondi.

Installazione dell’allarme Verisure

Ispezione gratuita e progettazione personalizzata

L’installazione dell’allarme Verisure inizia con un sopralluogo gratuito e senza impegno della vostra proprietà. Tecnici specializzati progetteranno poi il sistema di allarme su misura e forniranno un preventivo personalizzato in base alle vostre specifiche esigenze di protezione.

Manutenzione, garanzia e assistenza clienti

Verisure include servizi di manutenzione, una garanzia a vita e un’assistenza clienti con il suo sistema di allarme per rispondere a qualsiasi dubbio o preoccupazione.

I migliori componenti dell’allarme Verisure

L’allarme Verisure è modulare, progettato per adattarsi alle caratteristiche uniche di ogni casa o azienda. Offre dispositivi ad alta tecnologia per proteggere diversi contesti. Ecco alcuni esempi:

Protezione contro i furti: Dispositivo antifumo ZeroVision

Il dispositivo antifumo ZeroVision è un sistema attivato professionalmente da una Centrale Operativa Certificata in caso di intrusione confermata. Entro 45 secondi, ZeroVision riempie l’ambiente di fumo denso, ostacolando la visuale del ladro e costringendolo a fuggire senza rubare nulla.

Controllo completo: Telecamere e App My Verisure

Tenete tutto sotto controllo con le telecamere da interno e da esterno con risoluzione full HD a 1080px, audio HQ, visione notturna nitida, ampia inquadratura, intelligenza artificiale e rilevamento del movimento. L’App My Verisure consente di gestire lo stato di attivazione dell’allarme, programmare l’attivazione automatica, ricevere notifiche, controllare l’accesso, visualizzare foto e video e chiamare la Centrale Operativa Verisure per chiedere aiuto in caso di pericolo.

Emergenze mediche e altri pericoli: Telecomando e pulsanti SOS

Per le persone vulnerabili o che vivono da sole, il telecomando salvavita e i pulsanti SOS forniscono assistenza in caso di malore, cadute, incidenti domestici, intrusioni, aggressioni, ecc.

L’allarme Verisure offre una soluzione di sicurezza completa per la casa o l’azienda, con tecnologia all’avanguardia, monitoraggio 24/7 e una gamma di componenti personalizzabili. Scegliendo Verisure, potete essere certi che la vostra proprietà sarà protetta da un’azienda esperta con milioni di clienti soddisfatti in tutto il mondo.