Crocs con tacco firmate Balenciaga: il must have dell’Estate a un prezzo da capogiro

Crocs con tacco firmate Balenciaga: il must have dell’estate fa discutere non solo per l’estetica del sandalo in sé ma anche per il prezzo da capogiro. Si parla di cifre che si aggirano intorno agli 800 euro. “Roba da matti”, commenta più di uno sui social.

L’abbinamento ardito tra l’iconico zoccolo in gomma e il tacco a stiletto, si deve alla collaborazione tra il marchio statunitense e la casa di moda fondata dallo stilista Cristobal Balenciaga. I colori disponibili sono: nero, grigio, verde acceso.

Crocs e Balenciaga, non è la prima volta

In realtà non è la prima volta che Crocs e Balenciaga realizzano insieme zoccoli di lusso. Già nel 2018, la variante glam delle Crocs fu portata in passerella dallo stilista Demna Gvasalia in versione super colorata e con maxi platform.

All’epoca andarono sold out in tempi record, nonostante il prezzo di 680 euro.

Non sono noti ancora il prezzo né la data di uscita delle nuove Crocs a spillo, ma si vocifera che il prezzo possa superare gli 800 euro.

Crocs col tacco, l’ironia del web

Inutile dirlo, alla vista delle nuove scarpe, i social si sono scatenati. “Dio ci ha abbandonati”, ha commentato qualcuno, mentre altri ravvisano sinistre somiglianze: “Ricordano una vasca per squali venuta male”

C’è pure chi ci vede i postumi della pandemia: “Stiamo tutti in crisi nella transizione da vestiti comodi a quelli normali, ma questo è assurdo”.

Chissà se anche questa volta le Crocs di lusso andranno sold-out. Quel che è certo è che gli zoccoli di gomma hanno vissuto un nuovo boom questa primavera, anche grazie a star internazionali che le hanno indossate e mostrate sui loro account social, da Justin Bieber a Chiara Ferragni.