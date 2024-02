Mercedes-Benz Classe A: quando tecnologia e stile si fondono

Sono ormai molti i modelli firmati Mercedes giunti alla quarta generazione, e Classe A è uno di questi. Infatti, essa si distingue per la sua particolare attitudine tecnologica.

Ne è un esempio la plancia hi-tech con sistema multimediale MBUX a due schermi uniti da cristallo protettivo, che debutta proprio in questo modello.

Questo, tuttavia, non è il solo dettaglio fortemente innovativo di Mercedes Classe A. Essa, infatti, si fa apprezzare anche per i nuovi sistemi di assistenza alla guida che, tra le tante funzionalità, offrono a questo modello anche la possibilità di guida semiautonoma.

Infatti, nonostante il guidatore resti sempre al comando della vettura, grazie all’abbinamento fra il cruise control adattativo, la frenata di emergenza e le funzioni di controllo dello sterzo, l’auto è in grado di gestire in maniera autonoma le situazioni più disparate: ad esempio, può correggere da sola la traiettoria nel caso in cui l’attrito sia diverso sui due lati, oppure in presenza di forte vento.

Anche se l’innovazione è un aspetto cruciale, la prima cosa che salta all’occhio nella Classe A è il suo stile inimitabile, garantito da forme muscolose, una grande presa d’aria e fari molto sottili a fare da contrasto.

I suoi interni, poi, si caratterizzano per l’eleganza e un comfort senza pari.

Oltre ai due schermi che vanno a far parte del sistema MBUX di cui abbiamo già parlato, può essere aggiunto – a scelta – anche l’head-up display che proietta davanti agli occhi del guidatore informazioni utili sul viaggio (limiti di velocità, cartelli stradali, o il consumo di carburante).

Tornando all’innovazione apportata dal sistema MBUX, è utile ricordare che esso si controlla attraverso i comandi vocali, che grazie a un avanzato sistema di apprendimento sono in grado di imparare nel tempo frasi e parole sempre nuove, rendendo così il suo utilizzo gradualmente sempre più semplice e intuitivo.

I sedili Comfort, infine, sono creati appositamente non solo per la comodità di chi guida ma anche di tutti i passeggeri.

Per quanto riguarda infine il prezzo Mercedes Classe A può essere tua a partire da poco più di € 36.000.

Nel caso in cui si decidesse di optare per la versione Classe A AMG, oltre a una linea ancora più potente grazie all’iconica griglia e ai cerchi in lega leggera a 5 doppie razze, a stupire saranno sempre gli interni per la loro attitudine grintosa: i sedili Performance AMG sagomati ne esaltano infatti il carattere racing, oltre a favorire una posizione attiva alla guida garantendo un saldo sostegno laterale. Inoltre, i rivestimenti in materiale ARTICO/microfibra MICROCUT in nero evidenziano la tipica linea AMG grazie alle doppie cuciture decorative rosse.

