Perché scegliere un transpallet manuale

I tipi di transpallet presenti in commercio sono vari e ognuno risponde a determinate caratteristiche. Principalmente questi macchinari si possono dividere in due categorie: manuali e elettrici, ovvero alimentati da un motore. La scelta tra queste due categorie avviene in base alle esigenze delle singole aziende che ne decidono l’acquisto, poiché ognuna ha delle caratteristiche particolari, che possono essere più o meno adatte a determinati ambienti lavorativi. Molte realtà imprenditoriali, ad esempio, preferiscono acquistare transpallet manuali; le motivazioni possono essere varie, come ad esempio la maggiore manovrabilità di questi veicoli in locali di dimensioni contenute. Si deve poi anche considerare che in commercio sono disponibili tanti modelli di transpallet manuale, per offrire soluzioni adatte a qualsiasi tipo di situazione.

Come funziona un transpallet manuale

Un transpallet manuale è un veicolo per il trasporto di merci, che permette a un operatore di movimentare merci caricate su pallet in legno o materiale plastico. Il transpallet manuale è munito di un timone che si manovra ponendo le mani sulla barra, che permette sia di trascinare il veicolo, sia di sollevare leggermente il carico. Questa operazione consente di posizionare il bancale sulle forche del veicolo, prelevandolo da terra o da un supporto in magazzino. L’impugnatura ergonomica rende semplice manovrare il transpallet, inoltre un sistema a pompa permette di sollevare il carico senza alcuna fatica da parte del manovratore. I modelli base di transpallet manuale consentono di sollevare un pallet di circa 10-20 cm, in modo da poterlo facilmente muovere posizionato sulle forche del veicolo; in commercio si trovano anche transpallet manuali il cui sistema a pompa consente di sollevare il carico anche a oltre 150 cm da terra, per prelevarlo dal magazzino o riporlo su uno scaffale.

Caratteristiche di un transpallet manuale

Come già accennato, tante aziende preferiscono i transpallet manuali, per una serie di motivazioni. Spesso quella principale è correlata all’entità degli spostamenti da effettuare durante un turno di lavoro tipico, che possono essere di entità tale da non motivare un aiuto da parte di un motore. Inoltre in molti casi i transpallet manuali si utilizzano in situazioni in cui l’operatore si sposta all’interno di corsie molto strette; i veicoli manuali sono infatti in vari casi di dimensioni ridotte, cosa che li rende più facilmente manovrabili in qualsiasi genere di condizioni. Si tratta poi anche di una questione di sicurezza, in quanto un transpallet manuale può essere movimentato senza problemi anche in locali aperti al pubblico, o dove sono presenti molte persone. Si pensi ad esempio agli addetti che posizionano le merci sugli scaffali di un negozio, in vari casi la loro attività si svolge quando il punto vendita è aperto al pubblico: manovrare un veicolo manuale permette loro di limitare al minimo gli incidenti con soggetti altri, tra cui i colleghi o i clienti del punto vendita.

Una questione di costi

Ovviamente i modelli di transpallet manuale hanno un costo mediamente inferiore, oltre che una minore necessità di manutenzione nel corso degli anni. Per le piccole imprese, o laddove il veicolo sia usato solo sporadicamente, rappresentano quindi una soluzione ottimale. Il prezzo di un transpallet manuale di tipo standard, senza opzioni o caratteristiche particolati, è solitamente più basso, ma ci sono varie eccezioni a questo, in quanto in commercio si trovano transpallet manuali con bilancia integrata o che permettono di sollevare le merci ad altezze elevate; per questi modelli, come è facile dedurre, il costo cambia e sale in base alle funzioni offerte.

Manovrare un transpallet

Nel momento della scelta del giusto mezzo per la propria attività, è importante tenere a mente che i transpallet con motore elettrico, se muniti di spazio per ospitare a bordo il manovratore, necessitano per l’utilizzo che l’operatore sia dotato di apposito patentino. Il documento si ottiene dopo aver seguito un corso ed essere stati sottoposti ad apposito test di fine corso. Non tutti i lavoratori, quindi, sono in grado di manovrare questo tipo di macchinario in qualsiasi momento, mentre per un transpallet manuale è sufficiente aver seguito un breve corso informativo, durante il quale viene spiegato come utilizzare il veicolo e quali siano i comportamenti da evitare. Questo tipo di corso può essere somministrato anche a un ampio numero di dipendenti, per fare in modo che in un’azienda tutti i soggetti possano utilizzare il transpallet manuale all’occorrenza. Come detto, optare per uno o per l’altro dipende dal tipo di attività e dalle esigenze dell’azienda.