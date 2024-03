Prima Fedez e poi Chiara Ferragni, ora la colpa è dei social. Allora chiudessero i profili

Prima Fedez che ha detto “questa generazione è la cavia dei social”, poi Chiara Ferragni con “c’è vita fuori dai social e va vissuta”. Insomma sembra che i due in questo momento ce l’abbiano un po’ con il mondo social e in effetti come dargli torto. Se usati male possono essere dannosi, soprattutto tra i giovani. Però allo stesso tempo sia Chiara Ferragni che Fedez sui social ci hanno costruito una grandissima fetta della loro fortuna. Li utilizzano per lanciare messaggi, promozioni, condivisioni della propria vita privata. Praticamente guardando e seguendo i loro profili e in particolare le loro storie è come vivere con loro. E forse è proprio questo un uso sbagliato dei social, far entrare estranei nella propria vita, anche personale. Evidentemente sia Fedez sia la Ferragni qualcosa devono aver capito se così d’un tratto hanno cominciato ad incolpare i social di qualcosa. E i due fanno benissimo a sensibilizzare sulla dipendenza da social e sulla condivisione compulsiva, ma a questo punto, visto che siamo un Paese da sì o no, da bianco o nero, senza mezze misure, perché non provare a chiudere i profili per qualche tempo e vedere cosa succede? Un messaggio tanto forte quanto impraticabile, per ovvi motivi.