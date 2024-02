Fedez: “Questa generazione è la cavia dei social”. Detto da lui fa un po’ sorridere

“Questa generazione è la cavia dei social. Andrebbero studiate le ripercussioni psicologiche, psichiatriche e sociali degli stessi social network, ma oggi ci sono pochissimi studi, per questo siamo cavie”. La frase riportata sopra è stata pronunciata da una persona che non ti aspetteresti mai: Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. Il rapper ha parlato davanti agli studenti al Circolo dei Lettori di Torino. Era tra gli ospiti di un convegno che aveva come tema “La salute mentale è un diritto dei giovani”.

Fedez, negli ultimi anni, si è esposto molto su temi sociali e politici pagandone anche le conseguenze, questo glielo riconosciamo. Al convegno di Torino non c’eravamo e non sappiamo però se Fedez abbia o meno riconosciuto in un certo senso il fatto di aver costruito almeno parte della sua fortuna grazie ai social. La sua ed anche quella della sua ormai ex Chiara Ferragni. Il suo “siamo un po’ cavie”, Fedez non ce ne voglia, fa quindi in un certo senso sorridere.