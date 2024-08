Quante volte bisogna (davvero) sbrinare il freezer? Gli esperti lanciano l’allarme

È importante sbrinare il freezer, ma quante volte bisogna farlo in un anno? Gli esperti non hanno dubbi: è questo il numero perfetto.

In casa sono tantissimi gli elettrodomestici che la tecnologia ci ha permesso di avere. Dal primo all’ultimo, senza alcuna distinzione, sono tutti estremamente utili, a cui difficilmente oggi riusciamo a rinunciare, e che ci hanno permesso di avere delle comodità che prima erano solo un sogno lontano.

Pensate, ad esempio, all’utilità dei frigo e del congelatore, che, soprattutto nei periodi più caldi, ci permettono di rinfrescarci con bevande ben fredde. Inoltre, è proprio grazie al loro utilizzo che possiamo mantenere più a lungo qualsiasi tipo di cibo senza perdere sapore, qualità e proprietà.

Ovviamente, esattamente come accade per tutti gli altri elettrodomestici, anche il frigo e il freezer hanno bisogno di una pulizia e una manutenzione periodica. Un passaggio fondamentale, che permetterà di ottenere il massimo della resa con il minimo della spesa.

Sbrinare il freezer lo fanno tutti, ma ogni quanto farlo nessuno lo sa: ecco cosa suggeriscono gli esperti

Rispetto al frigorifero, dove la pulizia sembra essere decisamente più facile e veloce, e dove è necessario mantenere sempre un certo ordine, sbrinare il freezer richiede sicuramente delle attenzioni maggiori. Ma non solo, riuscire ad eliminare tutto il ghiaccio dal congelatore, richiede un dispendio di tempo e di energie non indifferente.

Ma esattamente, ogni quanto bisogna sbrinare il congelatore? Partendo dal presupposto che un accumulo eccessivo di ghiaccio non solo potrebbe danneggiare il freezer, ma porta anche a consumare molto di più, è importante capire le tempistiche, ossia ogni quanto sarebbe opportuno farlo.

A dare la risposta ci hanno pensato gli esperti, concludendo che per avere un freezer che funzioni sempre al meglio, è importante sbrinarlo almeno 2 volte l’anno. Ma non è tutto, perché per farlo nel modo corretto è bene sapere che non bisogna mai usare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio.

Inoltre, gli esperti consigliano di farlo staccando sempre la spina e senza mai usare apparecchi elettrici (tipo l’asciugacapelli) per accelerare lo scioglimento del ghiaccio. Piuttosto, meglio optare per i metodi classici, ossia una pentola d’acqua calda inserita all’interno del freezer vuoto.

Una cosa è certa, qualsiasi sia il metodo scelto, bisognerà munirsi di tanta pazienza e olio di gomito, perché sicuramente non sarà un’impresa facile e veloce. Ecco perché gli esperti consigliano di farlo almeno 2 volte l’anno, perché in questo modo il ghiaccio accumulato non sarà molto e si farà meno fatica a renderlo come nuovo.