ROMA – Ufo in Lombardia: oggetto volante non identificato in Valtellina.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sondrio, circa 15 giorni fa alcuni testimoni raccontano di aver avvistato un misterioso velivolo mentre soggiornavano all’hotel Mirage di Lanzada. “Presto, esci dalla cucina e vieni a vedere: c’è un Ufo nel cielo!”. Queste le parole urlate da cinque operai dell’Enel, che si trovavano nella struttura. Così, il proprietario, Michel Nana, 45 anni, si è tolto il grembiule ed è uscito all’esterno a vedere.

Quello che si è trovato davanti lo ha lasciato stupito. Proprio lì di fronte, spiega Il Giornale di Sondrio, in alto nel cielo, c’era una “sfera pulsante di luce bianca e blu che non emanava rumori. Poi si è mossa a zig zag e in un attimo si è diretta verso la Chiesa facendo scattare un blackout in una parte del paese. Poi, lanciando scintille, è sparita alla velocità della luce. Stupiti ed increduli hanno denunciato il fatto ai Carabinieri”.