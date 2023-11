Al via la fase finale della Coppa Davis. Gli azzurri guidati da Sinner in campo giovedì con l’Olanda

Al via a Malaga la fase finale della Coppa Davis, la massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile. Ideata nel 1899 la Coppa ha conservato il suo fascino centenario. Gli Stati Uniti sono la Nazione che ha vinto più volte (32). Dal 2019 il format della competizione è cambiato. La modifica più importante riguarda il gruppo mondiale disputato nell’arco di una settimana con 18 squadre divise in 6 gruppi da 3 squadre. A Malaga le 8 finaliste sono impegnate da martedì 21. Dopo Canada- Finlandia ( martedi) e Repubblica Ceca- Australia ( mercoledì), giovedì alle ore 10 debutterà l’Italia contro la forte Olanda. Da venerdì le semifinali. Domenica alle ore 16 la finale.

Coppa Davis, gli azzurri in gara

Il Ct Filippo Volandri ha a disposizione 5 giocatori: Arnaldi, Bolelli, Musetti, Sinner, Sonego. Jannik Sinner si è aggregato alla nazionale lunedì sera accolto dagli altri azzurri con grande euforia. Jannik super star. La finale torinese delle Nitto ATP è stata vista da quasi 7 milioni in tv. Naturalmente occhi puntati su Sinner che sta disputando una stagione stellare. Sinner in questa stagione ha giocato 18 volte contro un top 10, con 12 successi: 3 con Medvedev, 2 con Alcaraz, Rublev e Tsipras; 1 con Djokovic, Rune e Fritz. Le sconfitte sono arrivate con Djokovic (2), Medvedev, Alcaraz , Rune e Tsipras.

Il Ct Volandri è entusiasta di Sinner e dice: “Sì, è un giocatore davvero completo. Lui vuole sempre lavorare e migliorare e sicuramente può crescere ancora, ma sul servizio ho notato grandi progressi così come a livello tattico. La cosa impressionante è la velocità con cui è cresciuto”. E gli altri azzurri come stanno? Volandri risponde molto fiducioso: ”Stanno tutti bene. Lorenzo Musetti è arrivato molto carico, di buon umore Sonego e Arnaldi come Bonelli”. La sorpresa più bella si chiama Berrettini: il forte tennista romano raggiungerà gli azzurri per allenarsi insieme. Farà lo sparring di lusso e poi sarà probabilmente in panchina a fare il motivatore. Non è escluso che in futuro Berrettini faccia il capitano, ipotesi comunque ancora lontana.