Alex Morgan esulta col twerking dopo la vittoria dei Mondiali VIDEO

PARIGI – Il twerking di Alex Morgan, forse la calciatrice più bella del mondo, durante i festeggiamenti dopo la finale mondiale vinta dagli Usa contro l’Olanda sta facendo il giro del mondo.

Chi è Alex Morgan: vita privata, fidanzato della giocatrice

Della vita privata di Alex, classe 1989, sappiamo che è felicemente impegnata. Il suo fidanzato storico Servando Carrasco, calciatore del Los Angeles Galaxy, è diventato suo marito il 31 dicembre 2014. Per il resto però non conosciamo molto di più anche se è possibile seguirla su Instagram dove è registrata come @alexmorgan13. Qui la calciatrice ama condividere con gli oltre 8 milioni di follower, tutto ciò che la riguarda. (fonte YOUTUBE)