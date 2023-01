Antonio Di Gennario: “Il Micoren l’ho preso direttamente in campo. Al mio esordio in Serie A”

Dopo Dino Baggio, Raducioiu, Brambati, ora, intervistato da Repubblica, è Antonio Di Gennaro a parlare delle sostanze che assumevano i calciatori negli anni ’70 e ’80. Rivelazioni iniziate dopo la morte di Gianluca Vialli.

“Il Micoren – racconta l’ex calciatore e ora commentatore Rai – l’ho preso direttamente in campo. Era il 10 aprile 1977, il mio esordio in Serie A con la Fiorentina, contro la Juventus, a neanche 19 anni. Ero emozionatissimo. Dopo venti minuti si fermò il gioco per un fallo e il massaggiatore venne a darmelo”.

Le parole di Di Gennaro

Di Gennaro racconta che scoprì che era vietato solo dopo la squalifica di Fontolan suo compagno di squadra al Verona. Lei dal 1976 al 1980 ha giocato nella Fiorentina.

“Una squadra segnata dalle morti premature di tanti giocatori degli anni 70: Beatrice, Saltutti, Longoni, Ferrante, Mattolini. Un elenco impressionante. Ricordo perfettamente che alla Fiorentina prendevo l’Epargriseovit”.

“Ricordo – continua – che mi davano l’Argotone, le gocce che si mettono nel naso, ma mi avvertivano di prenderle entro il giovedì perché altrimenti la domenica sarei potuto risultare positivo”. Ora ha paura per la sua salute? “No. Cerco di essere razionale, anche in un momento di forte emotività per la scomparsa di Mihajlovic e di Vialli. So che non è facile avere risposte, certezze, rassicurazioni. Le chiedo ai medici. Perché, oggi come allora, io mi fido”.