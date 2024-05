Questa sera, ore 21, l’Atalanta sfida il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League. I nerazzurri, guidati da Gian Piero Gasperini, vanno alla caccia del primo trofeo internazionale della loro storia. Dopo aver superato la fase a gironi contro Sporting, Sturm Graz e Rakow, i nerazzurri hanno eliminato di nuovo lo Sporting agli ottavi, il Liverpool ai quarti e il Marsiglia in semifinale. Ora, ad attendere i bergamaschi c’è l’ultimo grande ostacolo, il Bayer Leverkusen campione di Germania, nonché unica squadra ancora imbattuta in Europa in questa stagione. Dopo aver vinto il girone composto da Qarabag, Molde e Hacken, la squadra di Xabi Alonso ha battuto di nuovo gli azeri del Qarabag agli ottavi, prima di eliminare anche West Ham e in semifinale la Roma.

Atalanta-Bayer Leverkusen, dove vederla in tv e streaming

La finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen, che si giocherà stasera all’Aviva Stadium di Dublino con calcio d’inizio alle ore 21.00, sarà visibile in chiaro su Rai Uno (e in streaming su RaiPlay). La partita sarà disponibile anche per gli abbonati Dazn e Sky.

Le probabili formazioni

Nell’Atalanta mancheranno Kolasinac e De Roon, motivo per cui è scontata una maglia da titolare per Scalvini. In mezzo al campo Pasalic e sulla trequarti Koopmeiners, con l’alternativa di un arretramento dell’olandese con Ederson e di un inserimento di Lookman. Nel Bayer Leverkusen dovrebbe giocare Boniface in attacco, con Schick pronto a subentrare. In mezzo al campo il sacrificato dovrebbe essere Andrich. In porta Kovar e non Hradecky.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. All. Xabi Alonso