Calciatori svincolati, l’elenco dei giocatori senza squadra che si possono prendere a mercato chiuso

Il calciomercato è ormai chiuso ma ci sono molti calciatori svincolati, ovvero senza squadra e quindi senza contratto che potrebbero fare comodo a molte squadre. Si tratta di nomi anche importanti, certo l’età è avanzata, e sono quasi tutti sopra i 33 anni, ma comunque in grado di andare a rinforzare le rose di molte squadre in Serie A.

Soprattutto nomi importanti tra gli attaccanti svincolati

Tra gli attaccanti dei calciatori svincolati ci sono Ribery, Llorente, Mandzukic, Giovinco, Pellè. Tutti nomi che potrebbero figurare come riserve anche in squadre importanti. Chissà se la Juventus che con il mercato quest’anno ha avuto diverse delusioni non possa andare a pescare un ritorno come Mandzukic visto il suo feeling con Allegri.

L’elenco dei calciatori svincolati

Ecco tutti i calciatori svincolati in cerca di squadra: