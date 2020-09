Calciomercato Milan, Chiesa nel mirino. Tra rossoneri e Fiorentina balla anche il nodo Rebic.

Chiesa nel mirino di calciomercato del Milan. Tra rossoneri e Fiorentina balla anche la questione Rebic.

Il croato è di proprietà del Francoforte ma in caso di sua cessione, i tedeschi dovrebbero versare la metà del ricavato alla Fiorentina.

Infatti il Francoforte ha acquistato Rebic proprio dai viola e nel contratto è stato inserita questa clausola sulla possibile rivendita.

Quindi qualora il Milan dovesse acquistare Rebic dal Francoforte per 40 milioni di euro, 20 ne andrebbero alla Fiorentina.

Perciò il Milan sta cercando di convincere i viola offrendo per Chiesa i 20 milioni per Rebic, più il cartellino di Paquetà, più 25 milioni di euro cash.

Una offerta che sarebbe abbastanza in linea con le richieste della Fiorentina visto che Commisso chiede 60 milioni di euro per Chiesa.

L’unico problema sarebbe nel cash. La Fiorentina non vorrebbe calciatori in cambio ma più soldi. Quindi i viola vorrebbero incassare i soldi di Rebic più altri 40 milioni cash per la cessione di Chiesa.

La Fiorentina vorrebbe incassare il più possibile per reinvestire questi soldi nel suo calciomercato. Quindi da questo punto di vista Chiesa sarebbe il calciatore perfetto da sacrificare visto che vuole lasciare Firenze da qualche anno (fonte calciomercato.com).