Filippo Ganna al Tour of The Alps (15-19 aprile)

Ciclismo, al via il tour of The Alps (15-19 aprile), lunedi 15 aprile, cinque tappe per scalatori tra Austria e Italia. Corsa euro regionale tra Alto Adige, Tirolo,Trentino. Prima tappa tutta italiana – da Egna a Cortina sulla strada del vino per 133 km- ,seconda tappa con arrivo nel Tirolo austriaco; terza tappa tutta tirolese, la quarta in Trentino. Gran finale a Levico Terme, il punto più alto del fondo valle della Valsugana confinante con la provincia di Vicenza. Non ci saranno tappe di passaggio ne’ frazioni regina. Ogni giorno potrebbe essere quello buono per sferrare l’attacco decisivo.

UN TOUR AVARO CON I CORRIDORI ITALIANI

Nell’ultimo decennio il rapporto dei corridori italiani è stato tutt’altro che idilliaco. Anzi. L’ultima vittoria risale al 2013 con Vincenzo Nibali quando ancora la corsa si chiamava Giro del Trentino. Domenico Pozzovivo ci è andato vicino, ha centrato 3 podi, l’ultimo insieme a Nibali. Da allora è arrivata una sola Top 10 finale, quella di Lorenzo Fortunato che lo scorso anno ha chiuso con un buon quinto posto. Quest’anno c’e’ qualche speranza in più anche perché alla corsa partecipano i migliori italiani che sono poi attesi al Giro d’Italia.

CICLISMO STARTLIST IMPORTANTE

Alla 47 esima edizione ci sono i possibili protagonisti del prossimo Giro d’Italia (4-26 maggio) come Geraint Thomas, capitano della corazzata Ineos. In casa Italia occhi puntati su Antonio Tiberi e Filippo Ganna benché per il gigante di Verbania non sia il suo percorso preferito.

Altri italiani al via: Puccio, Carboni, Benedetti, Bruttomesso, Cataldo, Felline. E poi De Marchi e Filippo Zana del team Jayco Alula, Monaco, Oliviero, Bains Mattia e Davide, Covili con tutta la squadra Bardiani. Al via 18 squadre e 126 corridori.