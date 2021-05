Conte pronto a lasciare l’Inter: la società vuole tagliare gli stipendi del 20%, l’allenatore non ci sta FOTO ANSA

Dopo aver riportato lo scudetto all’Inter che mancava da oltre 10 anni, Antonio Conte con ogni probabilità lascerà la panchina dell’Inter. Un addio che avrebbe del clamoroso ma che in realtà era nell’aria già da tempo e, salvo stravolgimenti, potrebbe consumarsi nel giro di 2 giorni. Un divorzio che ha una causa puramente economica: la società infatti vuole chiudere il mercato con un attivo di quasi 100 milioni e ridurre del 20% il monte ingaggi. Ma Antonio Conte non ci sta.

Antonio Conte e l’Inter, un addio che nessun tifoso si aspettava

La notizia viene riportata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport che spiega come l’addio ufficiale potrebbe arrivare nell’arco delle prossime 48 ore. Si tratta del tempo necessario per ratificare la chiusura del rapporto. Tra gli aspetti c’è anche quello legato al mercato. La società infatti, oltre a voler tagliare gli stipendi, vuole anche ridimensionare il budget per gli acquisti.

A Conte era stata promessa una crescita costante e, soprattutto in vista della prossima Champions League, l’allenatore si aspettava qualche acquisto importante per rendere la squadra ancora più competitiva. Così però non sarà, gli acquisti ci saranno, ma senza fare follie di alcun tipo. Il divorzio appare ormai inevitabile

Conte via dall’Inter, chi sarà il nuovo allenatore?

A questo punto i tifosi cominciano a chiedersi chi sarà il prossimo allenatore dell’Inter. Il nome che circola di più è quello di Allegri, che sarebbe ben visto dai tifosi anche perché l’Inter lo soffierebbe alla Juventus. I bianconeri infatti starebbero puntando il tecnico toscano in caso di fine rapporto con Pirlo. Il secondo nome è invece quello di Maurizio Sarri che vorrebbe tornare ad allenare. Ci sono poi i nomi di Mihajlovic e Simone Inzaghi, che però appaiono più distanti al momento.