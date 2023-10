Sport bollente: quattro personaggi nella bufera. Il poker d’assi del momento. Quattro storie eloquenti. Segno di tempi che non perdonano. Vediamo .

MESSNER, LO SGARBO DEL GUINNESS

Il famoso libro dei primati – tradotto in 37 lingue, diffuso in 100 Paesi – ha rifilato un sonoro schiaffo al bolzanino Reinholld Messner , il primo alpinista al mondo a scalare tutti i 14 Ottomila tra il 1970 (Nanga Parmat, 8.126 metri) e il 1986 (Lhotse, 8.516).

Il Guinness sostiene che Messner non ha affatto raggiunto la cima dell’Annapurna (8.091), come si è sempre creduto. E per questi gli ha cacellato il record, in pratica lo ha sbugiardato agli occhi del mondo, avvalendosi degli studi fatti dallo storico tedesco Ebherard Jurgalschi secondo cui Messner si sarebbe fermato 5 metri prima.

Pertanto il record è passato all’americano Ed Viesturs, protagonista tra il 1989 e il 2005. Come ha reagito l’alpinista e scrittore italiano? Semplicemente dicendo :”Ridicolo”. La guerra dei record è appena cominciata.

JACOBS, FUGA IN FLORIDA

Rotto il rapporto con il suo storico coach (Paolo Camossi), l’olimpionico ha scelto l’allenatore Rana Raider, il mago delle stelle (Phillips,Taylor,De Grasse), una vecchia volpe che ha già allenato in Gran Bretagna e Olanda.

Il trasferimento di Marcell a Jacksonville (29,03% di afroamericani, solo il 4,% di ispanici o latini)) è contestato perché ha scelto un tecnico coinvolto in una indagine per molestie sessuali (una allieva 18enne britannica). A fine anno il caso sarà archiviato. E forse il lungo calvario di Jacobs (iniziato col ricovero all’ospedale di Nairobi, 7 maggio 2022) avrà termine. L’olimpionico ha bisogno di pace.

MAZZANTI FUORI, TORNANO VELASCO E PAOLA EGONU

Silurato il ct marchigiano Davide Mazzanti, manca solo l’ufficialità. Arriverà dopo il prossimo consiglio federale che si terrà non prima di metà ottobre.

Lo sostituirà Julio Velasco, 71 anni, già allenatore del volley femminile nella estate del 1987. Con lui torna in Nazionale Paola Egonu. Due gli obiettivi: ricostruire un ambiente sfilacciato e centrare uno dei 5 posti a disposizione, assegnati attraverso il ranking, per Parigi 2024. Alla Olimpiade parteciperanno 12 squadre, 7 sono già qualificate.

TEMPI RUDI AL NAPOLI

Alta tensione al Napoli. Rudi Garcia è nella tempesta. La sconfitta con la Lazio e i due pareggi con Genoa e Bologna hanno incrinato la fiducia nel tecnico Garcia, al punto che Il presidente De Laurentiis sta meditando il necessario cambio di rotta. Garcia potrebbe pagare la ribellione dei gioielli partenopei: Kvaratskhella ( che non ha gradito la sostituzione a Genova ) e Osimhen sostituito domenica a Bologna ; il bomber ha platealmente contestato Garcia. Il nigeriano si è già scusato con tecnico e spogliatoio,dunque niente multa. Basterà?