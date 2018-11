LONDRA (INGHILTERRA) – Cristiano Ronaldo riesce a finire sulle prime pagine dei giornali anche quando non gioca. Il fuoriclasse portoghese ha approfittato della pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali per concedersi una vacanza a Londra in compagnia della fidanzata Georgina Rodriguez e del figlio Cristiano Ronaldo jr.

Cristiano Ronaldo è andato a vedere l’Atp World Tour Finals 2018 di tennis. Ha seguito dal vivo il trionfo di Novak Djokovic su Isner sul veloce indoor della ‘O2 Arena’ di Londra (approfondimento qui).

Dopo la partita di tennis, stando alla ricostruzione del The Sun, Cristiano Ronaldo si è concesso una cena in famiglia per festeggiare il primo compleanno della figlia da Scott’s, un ristorante della capitale inglese molto costoso ed esclusivo.

A tavola, la passione per il vino ha preso il sopravvento su Cristiano Ronaldo che, nel giro di quindici minuti, ha speso 31mila euro per acquistare due bottiglie di vino: una bottiglia di Henri Jayer Richebourg Grand Cru, che è il vino più costoso del mondo, e una di Pomerol Petrus del 1982.

La bottiglia di Henri Jayer Richebourg Grand Cru è stata pagata 20mila euro, mentre quella di Pomerol Petrus del 1982 è costata “appena” 11mila euro. Per un totale di 31mila euro in quindici minuti.

La classifica dei vini più costosi del mondo

Dando una occhiata alla classifica dei vini più costosi del mondo, in prima posizione domina Henri Jayer Richebourg Grand Cru, con un prezzo medio di 11.150 euro per una bottiglia da 750 ml., in seconda posizione troviamo Romanee Conti, prezzo medio di 9.160 euro a bottiglia; sul gradino più basso del podio troviamo Henri Jayer Cros Parantou Vosne-Romanee valutato 4.211 euro a bottiglia.

