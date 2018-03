ROMA – Nella domenica più triste per il calcio italiano, in cui Firenze e il pubblico viola hanno celebrato Davide Astori, capitano col numero 13, non può essere un caso che il gol della vittoria della Fiorentina sul Benevento lo abbia segnato il difensore centrale con il numero 31, Vitor Hugo.

Stesso ruolo in campo e sostituto designato del capitano scomparso. Un gol segnato con uno stacco imperioso e festeggiato facendo il saluto militare di fronte a una maglia con impressa l’effige del calciatore scomparso una settimana fa.

A decidere la partita, come detto, è infatti un mix di componenti che sono un invito a credere in qualcosa che non sia spiegabile: Vitor Hugo, stesso ruolo di Davide Astori e stesso numero di maglia, ma a cifra invertite, ha segnato alle ore 13:00 esatte. Inoltre il 31 sulla maglia di Victor Hugo è l’età in cui Astori ha salutato tutti prematuramente. Una rete che non può essere proprio una semplice coincidenza.