Dove vedere le partite di Serie A della prossima giornata di campionato in tv e streaming su Dazn e Sky? Ecco il palinsesto delle gare trasmesse da Dazn e Sky della 13° giornata di campionato (20-22 novembre). Ricordiamo che ogni giornata tutte le partite saranno disponibili su Dazn e tre in coesclusiva su Sky.

A guidare la classifica ci sono Napoli e Milan a quota 32 punti. Terzo gradino del podio per l’Inter, staccata di sette lunghezze dalle due capoliste. Nerazzurri che precedono Atalanta (22), Lazio (21), Roma (19) ed il terzetto formato da Fiorentina, Juventus e Bologna (18). In fondo alla classifica c’è il Cagliari con i suoi 6 punti, preceduto da Salernitana (7) e dalla coppia Genoa-Sampdoria (9).

Dove vedere le partite di Serie A, palinsesto 13° giornata

Sabato 20 novembre, ore 15: Atalanta-Spezia (Dazn)

Sabato 20 novembre, ore 18: Lazio-Juventus (Dazn)

Sabato 20 novembre, ore 20.45: Fiorentina-Milan (Dazn, Sky)

Domenica 21 novembre, ore 12.30: Sassuolo-Cagliari (Dazn, Sky)

Domenica 21 novembre, ore 15: Bologna-Venezia (Dazn)

Domenica 21 novembre, ore 15: Salernitana-Sampdoria (Dazn)

Domenica 21 novembre, ore 18: Inter-Napoli (Dazn)

Domenica 21 novembre, ore 20.45: Genoa-Roma (Dazn)

Lunedì 22 novembre, ore 18.30: Verona-Empoli (Dazn)

Lunedì 22 novembre, ore 20.45: Torino-Udinese (Dazn, Sky)

Quanto costa vedere la Serie A su Dazn e Sky

Per vedere le partite su Dazn è necessario l’abbonamento alla piattaforma streaming (i costi variano dai 19,99 euro al mese per i vecchi clienti ai 29,99 per i nuovi). Su Sky è necessario l’abbonamento per il pacchetto calcio (5 euro al mese) e le partite saranno disponibili anche in streaming su pc, smartphone e tablet grazie all’app SkyGo. Chi invece intende disporre del servizio Timvision può visualizzare tre partite a giornata. Il costo dell’offerta Timvision Calcio e Sport è di 19,99 euro al mese per un anno. Anche Now TV, la piattaforma in streaming di Sky, propone tre match del campionato per ogni giornata.