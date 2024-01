Nuove indiscrezioni sulle condizioni di salute di Ezequiel Lavezzi. Secondo quanto riferiscono alcuni media argentini, l’ex attaccante di Napoli e Psg sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Zabala a Buenos Aires a causa di un’overdose. Ricostruzione smentita dal figlio del Pocho. “Mio padre sta bene ed è in cura, smettetela di inventare cose che non sono vere – ha dichiarato Tomas Lavezzi -. Non è andato in overdose e niente di quello che dicono è vero”. “Sta bene. Lo dico a tutti coloro che sono sinceramente preoccupati per lui – ha aggiunto -. Adesso basta, smettetela di inventare finte versioni su quanto accaduto”.

Dall’Argentina: “Lavezzi ricoverato per overdose”

Dopo il ricovero in Uruguay del 20 dicembre scorso in seguito a un a presunta rissa e a un infortunio domestico non meglio precisato, le condizioni di salute di Ezequiel Lavezzi continuano a essere un giallo. Diversi media locali parlano di dipendenza da stupefacenti e di un nuovo ricovero nel centro di riabilitazione Gens di Boulogne sur Mer, poco a nord della capitale argentina. La famiglia dell’ex attaccante del Napoli però continua a trincerarsi dietro il massimo riserbo e a fornire informazioni completamente diverse.

Le indiscrezioni

Stando al giornalista Luis Ventura, Lavezzi venerdì notte avrebbe avuto una nuova crisi nella sua residenza di Buenos Aires e sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva in seguito alle conseguenze di un’overdose. Al suo fianco ci sarebbe solo la fidanzata in questo momento col resto della famiglia impegnata a organizzare le prossime mosse e a pianificare provvedimenti per gestire al meglio la situazione e controllare l’ex bomber azzurro.