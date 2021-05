Avete presente la cena di Lukaku, Hakimi, Perisic e Young costata una multa agli ex calciatori dell’Inter? Beh, in questi giorni in molti hanno detto che qualcuno, presente alla cena, avrebbe chiamato i carabinieri. E quel qualcuno sarebbe, secondo questi molti, Giulia D’Urso, influencer da 400.000 follower su Instagram piuttosto nota sia al popolo della Rete che a quello della tv. Ma lei ora smentisce tutto su Instagram.

Festa Lukaku in hotel, l’influencer Giulia D’Urso smentisce: “Non ho chiamato i carabinieri”. La cena

Romelu Lukaku, Ivan Perisic, Achraf Hakimi ed Ashley Young, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero andati in un hotel a due passi dal Duomo dopo la vittoria per 3-1 contro la Roma per una cena. Questa almeno la versione fin qui data. Poi la chiamata ai carabinieri. Chi ha chiamato?

Festa Lukaku in hotel, l’influencer Giulia D’Urso smentisce: “Non ho chiamato i carabinieri”. Il post su Instagram

Giulia D’Urso, via Instagram, smentisce di essere stata lei: “Non sono stata io, mi stanno massacrando”. La ragazza nel suo post parla di “falsità sul suo conto”, annunciando di essere pronta a difendersi nelle sedi opportune: “Non sono così stupida ha poi ribadito la D’Urso – da aver chiamato io le Forze dell’Ordine. Dicono anche che sono stata multata ma anche questo non è vero. L’unica cosa che ho sbagliato è aver partecipato a quella cena, ma non per questo devo essere massacrata così”.